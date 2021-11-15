原标题：毕业就去西部和国防“主战场”

校内招聘会现场。西工大供图

在以“三航”（航空、航天、航海）为特色的西北工业大学，两个“超40%”的就业数据分外亮眼：在该校近年来的毕业生中，超40%扎根西部，超40%献身国防。

作为一所入列国家“世界一流大学建设高校”的全国重点大学，西北工业大学（以下简称西工大）何以实现这样的“双超”？近日，中青报·中青网记者走进该校探究答案。

在西工大校园，一堂线上“校友思政课”正在进行——“台”上，创造多个“国内第一”的航空工业西安飞行自动控制研究所党委书记王东辉生动讲述；“台下”，百余名大一新生凝神倾听，心潮澎湃。

“20世纪90年代我在学校读研，最长一次连续30多个小时没出实验室，拿了两个面包盯实验……”“纵观中国航空事业的创建发展史，就是一部敢于突破、不断超越的自主创新史，更是无数航空人无私奉献的奋斗史。”“什么是科技工作者应具备的最基本素养？就是抓住一切机会提升自己！”……令人耳目一新的分享，不时引来“台”下阵阵掌声。

“台”下的问题，也一个个接连抛出，“请问学长，您是如何看待人才培养‘西工大现象’的？” “我们青年学生该如何将所学与国家重大战略需求相结合？” ……

特殊的思政课后，责任、创新、担当、奉献成为同学们思考的关键词，“只要努力，每一个平凡的人都能做出不平凡的事！”“敢于挑战，勇于奉献，任何一个见证历史、创造历史的过程都值得我们为之奋斗！”

这样“提气”的思政课，是西工大全方位教育引导学生树立“立大志向、上大舞台、入主战场、干大事业”就业价值观的缩影。

“作为扎根西部的高校，西工大聚焦国家战略需求和世界科技前沿，为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出了重大贡献。”西工大学生职业发展指导服务中心主任管兴华告诉记者，为坚定不移服务国家发展战略，近年来，该校着力实施“体系化”指导方案，鼓励和引导毕业生到祖国和人民最需要的地方建功立业。

“在西工大，就业不只是大四、研三毕业时考虑的事。职业发展的价值塑造，特别是国防军工文化教育贯穿于人才培养的全过程。”管兴华介绍，从踏入校门开始，每个西工大学生都会被引入“职业生涯”的概念——通过职业发展教育课、多场景多角度实习实践、行业大咖“面对面”授道，甚至是开学典礼、毕业典礼上的校长、校友发言，无一不在持续强化着学生的职业生涯意识，促使他们在校期间就能提前思考、规划自己的职业道路。

西工大毕业生钟昆洋，正是该校多渠道塑造大学生就业价值观的受益者。和大多数同学一样，刚入学时的小钟就像一张“白纸”，有点困惑、带点迷茫。在该校为大一学生开设的大学生职业生涯规划课上，他得到了个性化的职业规划辅导——利用学校成熟的职业测评工具，老师帮助他认知了自我兴趣、性格及价值观，还根据他的情况提供了相应的成长方案。这些使他逐渐认知了自身和外在环境，确定了大学期间的学习、生活目标。

大二时，钟昆洋又在老师建议下选修了《求职有道》课程。这门课真实再现了企业招聘全过程，让学生从招聘官的角度认知企业对人才的要求，让钟昆洋对自己的职业规划有了更明晰认识。

在西工大，大一、大二学生是校内各类招聘会上的“常客”。一年一度举办的“简历设计大赛”“求职大赛”“职业生涯规划大赛”上，学校还会邀请用人单位来校担当评委，对“求职”学生进行“面对面”指导，并结成稳固的“一对一”指导关系，展开长期交流与指导。

“这些形式，促进了在校生对职业生涯的认知与思考，也精准提高了他们的求职准确度。”西工大学生职业发展指导服务中心副主任樊文迪说，以大学生就业主流价值塑造为引导，校园内持续推动的一系列特色文化活动已形成多个层次、不同侧重的系列“品牌”，不断加深学生对投身西部、军工报国的认知，同时促使他们对个人前途与国家命运产生新的认知和思考。

“除了这样的‘请进来’，还必须‘走出去’。”樊文迪告诉记者，大三是学生找工作的关键预备期，西工大在“生产实习”之外，还专门安排了解型的“认识实习”，即组织学生用一到两周时间，到多家相关企业参观学习，让他们通过对比，全面认识各用人单位的生产、管理状况，获得对专业生产实践的初步认知，打开求职思路，确立职业发展的进一步方向。

“深入广阔天地，才能历练作为。越是西部需要人才的地方，越是我们布局的重点，越是我们引导学生进行学习、实践、服务的主战场。”管兴华说。

近3年来，西工大累计向西部地区派出实践队100余支，近万名学子通过社会实践育人平台，担当时代重任：在陕西安康，化身支教教师，点亮乡村孩童的七彩假期；在宁夏银川，变身带货主播，助力乡村振兴；在宁夏六盘山，展开党史学习，传承红色基因；在国防科工单位，与校友座谈，跟前辈互动，挖掘振奋人心的奉献报国故事……

“正是这样的实践，让西工大学子感受到西部广阔的发展舞台，将西部的发展需要与自身志向结合了起来。”管兴华介绍，目前学校挂牌建立的200多个就业实习基地，大部分都是地处西部的重点国防军工单位。大批校友的优秀表现，也汇聚成为被社会广泛赞誉的“愿意去、留得住、干得好”的人才培养“西工大现象”。（记者 孙海华）

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)