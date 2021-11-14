昨日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，重点介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

昨日的发布会透露，目前本轮疫情波及全国21个省份。截至11月12日24时，本轮疫情累计新增确诊病例1379例，经过精心救治，现在有300多例患者已经治愈出院。

针对是否提前放寒假的问题，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在昨天的发布会上介绍，各地各校放寒假可自主安排。

3至11岁人群已接种8439.5万人

国家卫健委新闻发言人米锋昨日介绍，本周，全球新冠肺炎确诊病例超过2.5亿例，一些国家新增确诊病例数接近或超过此前高点，我国外防输入压力持续增大。截至目前，本轮疫情波及全国21个省份。随着冬季来临、气温降低，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。

米锋指出，要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略不动摇，坚持“动态清零”的防疫目标，做到及早发现、快速处置、精准管控、有效救治，确保疫情不出现规模性输入和反弹。要强化口岸城市疫情防控，做好人、物、环境同防，严控源头防输入。

米锋介绍，截至11月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗237271.3万剂次，完成全程接种的人数为107384.5万人。

针对疫苗接种工作方面的情况，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，根据今年下半年新冠病毒疫苗接种的安排，结合冬季疫情防控工作需要，将继续推进重点人群的疫苗加强免疫和3-11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作，对重点人群要实现“应接尽接”。

吴良有透露，目前，我国3-11岁人群已经接种了8439.5万人，加强免疫已经接种4944万人，将力争在12月底完成3-11岁人群的全程接种工作。

同时，国家卫健委将指导各地合理安排资源，统筹做好流感等呼吸道疫苗的接种工作，降低呼吸道传染病和新冠肺炎叠加流行的风险。

一旦学校涉疫严格落实应急预案

针对学校疫情防控方面的工作，教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰在昨天的发布会上指出，疫情目前还没有完全控制住，加之冬季呼吸道疾病多发，所以如何多病共防是当前教育系统的一项重要任务。

王登峰强调，校园疫情防控要做到“三严”。第一要严把入校关。所有的师生进校的时候都要做体温检测，关注他们的健康状况和旅行的轨迹。第二是在校内严格落实疫情防控各项措施，严格按照国家卫健委和教育部印发的关于高等学校、中小学校和托幼机构疫情防控技术方案，做到在校内所有的场所、所有人员聚集的地方都要严格落实疫情防控的各项措施，防止在校内出现感染。第三是一旦学校涉疫，就要严格落实疫情防控的应急预案，做到应隔离的尽快隔离，也要防止校园疫情向社会其他方面关联。

针对是否提前放寒假的问题，王登峰介绍说，今年9月份教育部发出通知，要求各地各校根据疫情防控的要求、属地的政策安排，以及学校的学习情况和课程进展情况，及早谋划今年的寒假安排。至于是否会提前放寒假，要看疫情形势的发展，同时考虑高校所在地和生源地的疫情防控要求；要根据各地各校的实际情况，鼓励高校按照属地相关要求，结合校园防控要求及课程进展、学习安排的情况，自主做出安排。“对于确需提前放假或推迟放假的情况，都应该理解和支持。”王登峰说。

大连疫情目前处于胶着期

吴良有在发布会上介绍，目前，全国疫情整体趋于平稳，前期受疫情影响的多个省份疫情已得到了有效控制，成功阻断了病毒的传播。黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。其中，大连疫情近日发展较快，目前处于胶着期，市内个别乡镇和街道出现社区传播，病例主要集中在庄河市，没有扩散到大连市之外的地区。北京-吉林关联疫情的感染人数局限，风险场所和风险人群的调查与管控措施正有序进行。

吴良有指出，本轮疫情发生以来，病毒的传染性强，疫情涉及的省份多。各地各部门坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，迅速行动，担当尽责。国务院联防联控机制综合组及时派出前方工作组，指导疫情发生地区有序开展核酸检测，快速排查风险场所人群，强化重点人员的隔离管控，狠抓医疗救治和感染防控。陕西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、贵州、重庆等省（区、市）的疫情基本都在一个潜伏期左右得到控制。目前，大连、黑河、成都、石家庄、上饶、瑞丽等重点地区仍有国务院联防联控机制综合组派出的工作组在当地指导疫情处置。

大连新冠肺炎疫情防控总指挥部13日发布通告，经辽宁省新冠肺炎疫情防控总指挥部同意，将一地调整为高风险地区，并新增3个中风险地区。

通告说，将大连庄河市新华街道小寺社区调整为高风险地区；将大连庄河市城关街道日新社区世纪百合小区、大连市甘井子区泉水街道怡佳社区阳光驿城小区P1区51号楼和大连市甘井子区南关岭街道绿园社区悦岭街1号楼划定为中风险地区，并实施相应管控措施。

至此，大连市现有高风险地区1个，中风险地区26个。

本组文/本报记者 熊颖琪 雷嘉

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