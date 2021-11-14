吴 月

教育部日前举办新闻发布会，发布综合防控儿童青少年近视工作相关数据。2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2018年下降0.9个百分点，基本实现近视率每年下降0.5个百分点的防控目标。同时，近视早发情况得到一定缓解，低度近视发展为高度近视放缓。这意味着儿童青少年近视防控取得阶段性成效，近视防控持续向好的局面基本形成。

2018年，习近平总书记作出重要指示强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。3年来，相关部门、各地围绕影响儿童青少年视力健康的关键因素，多措并举，近视防控成为一项全社会共同参与的综合性系统工程。

但在取得成绩的同时，必须看到，当前近视防控工作仍存在诸多难点。例如，近视低龄化问题仍然突出，2020年监测显示，全国各地6岁儿童近视率均超过9%，最高达19.1%。高度近视学生比例仍然较高，全国近10%的近视学生为高度近视，且占比随年级升高而增长。此外，影响视力健康的因素还广泛存在，家长的认识程度和监督力度也亟待提升。

面对近视防控中的“新题”“难题”，进一步采取有针对性的举措，标本兼治，从根源处破题，还需用心、用智慧做好近视防控“加减法”。

答好近视防控的综合题，首先要做好“减法”。减少近距离用眼行为在近视防控中至关重要。然而，一段时间里，由于唯分数、唯升学等顽瘴痼疾，一些孩子作业负担较重，课后奔波于校园与培训机构间，户外活动时间被严重挤压。只有切实将过重的作业负担和校外培训负担减下来，把课余时间还给孩子，让他们有机会走进大自然、拥抱大自然，真正减少近距离用眼行为，才能从源头避免近视的发生。

今年7月，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，这将对青少年近视的源头治理起到积极作用。当下，唯有统筹学校、社会、家庭力量，将“双减”政策落细落实，才能真正将孩子从过度“补课”“刷题”中解脱出来，让孩子拥有健全的人格和健康的体魄。

答好近视防控的综合题，还要做好“加法”。让孩子到户外阳光下度过更多时间，能够有效预防和控制近视。把该减的减下来，还要把该增的增上去。让体育、美育和劳动教育真正强起来，让孩子有更多日间户外活动时间，才能真正促进儿童青少年视力健康。

2020年监测显示，全国有六成学生每天户外运动时间不足2小时，成为影响视力健康的危险因素之一。对此，学校应严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好体育课，并合理安排校外体育活动时间，着力保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。家庭要积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，让孩子们在拥抱大自然的过程中，涵养心灵、明亮双眼。

当然，近视防控的综合题，还需多方共同求解。儿童青少年近视的发生成因复杂，既与个人学习习惯、生活习惯有关，也与教育考试评价与激励机制、家校互动模式等密切相关，需要综合施策。从视觉环境的改善到眼视光行业市场监管，从学校卫生保健队伍建设到家校密切配合，均需统筹协调，群策群力，切实为儿童青少年视力健康保驾护航。

儿童青少年近视是关系国家和民族未来的大问题。引导全社会树立正确教育观、成才观、健康观，形成有利于儿童青少年视力健康的生活学习方式、科学的教育生态、良好的公共卫生防护体系，综合防控、科学防控、精准防控、有效防控，切实提高儿童青少年视力健康水平，才能让孩子们拥有明亮的眼睛和美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)