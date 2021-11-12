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教育部印发《普通高等学校宪法学教学重点指南》

2021年11月12日17:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月12日电 （记者孙竞、郝孟佳）进一步规范高校宪法学教学，近日，教育部办公厅印发了《普通高等学校宪法学教学重点指南》（以下简称《指南》）。

《指南》坚持以马克思主义为指导，从宪法文本出发，以宪法确立的国家指导思想为宪法学教学的根本遵循，以在法治的轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，就宪法学教学的基本原则、教学要求、教学重点作出系统阐述，并就组织实施作出工作安排。

《指南》要求，相关单位和高校要加强宪法学理论研究和教材建设研究，积极参与马克思主义理论研究和建设工程重点教材《宪法学》的编写修订，切实做好教材统一使用。加强宪法学专业教师队伍建设，在国家层面开展宪法学教师集中统一培训。

《指南》后附《普通高等学校宪法学教学知识体系》，重点梳理了34个重要条目，对宪法学涉及的重要知识点进行了分析阐述，对任课教师精准讲授宪法学各知识点给予指导和示范。

据了解，《指南》由教育部高等学校法学类专业教学指导委员会主任，全国人大常委会委员、全国人大监察和司法委员会副主任委员徐显明牵头，法学类专业教指委相关成员和资深专家共同研制。 

(责编：郝孟佳、秦华)

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