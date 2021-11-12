原标题：北京将每月开展一次“双减”挂牌督导

昨天上午，北京市教委、市政府教育督导室召开北京市中小学幼儿园责任督学挂牌督导工作经验交流会，全市挂牌责任督学等近2000人共同参会。北京青年报记者在会上获悉，为充分发挥责任督学挂牌督导“重心下移、服务一线”的机制优势，保障“双减”和“五项管理”政策末端落实，市委教工委副书记、市教委主任、市政府教育督导室主任刘宇辉透露，未来一段时间，本市将每月开展一次“双减”挂牌督导，加强对各校的专业指导。

据悉，2013年底本市启动责任督学挂牌督导，将责任督学挂牌督导工作提升到转变政府职能与教育管理方式、提升教育治理能力、深化教育综合改革、提高教育质量和办学水平的高度，系统谋划、全面推进。2014年在全国率先实现中小学责任督学挂牌督导全覆盖，2017年底实现全市职业高中、幼儿园责任督学挂牌督导。同时，本市完善机构职能建设，成立市、区政府教育督导委员会，深入推进教育督导体制机制改革，保障挂牌督导工作有效实施。“经过8年的不懈努力，北京责任督学挂牌督导工作实现了‘从无到有、从有到优’的跨越式发展，责任督学队伍作为活跃在教育督导一线的一支重要生力军，高质量完成多项教育督导任务。”刘宇辉说。

刘宇辉介绍，今年，本市把“双减”列为督导工作的“1号工程”，加大推进力度，较好地保障了双减工作的平稳有序发展。未来一段时间，市级层面计划每月围绕双减组织挂牌督导工作。“各区也要用好挂牌督导这一利器，组织责任督学，加强日常监督指导，促进‘双减’任务全面落实，不打折扣。”刘宇辉表示，现阶段，各区各校落实“双减”政策还不平衡，校内教育教学质量、课后服务吸引力有待提升，因此要通过挂牌督导，督促学校切实落实校内工作，重点提升教育教学质量，提高作业管理水平。刘宇辉透露，未来一段时间，本市将每月开展一次“双减”挂牌督导，加强对各校的专业指导。

会上，刘宇辉在全面分析首都教育改革发展新形势的基础上，对下一阶段责任督学挂牌督导重点工作作出全面部署，并对各区、责任督学提出明确工作要求。刘宇辉强调，目前，挂牌督导的追责力度不足，责任督学队伍专业化还要进一步提升等。“这些问题需要我们逐一研究，积极解决。”刘宇辉提到，当前和未来一段时间，要重点做好系统设计，要优化督学责任区建设，完善工作，及时梳理分析督导结果，推动完善政策改革工作，要用足用好回访、通报、问责等具体手段。特别要强化督导问责，对责任不落实、措施不到位的部门学校及相关责任单位，将根据国务院教育督导办出台的教育督导问责办法启动问责。各区要健全相应的机制、法规，把整改问责的压力传导下去。（记者 武文娟）

(责编：李悦宁(实习生)、郝孟佳)