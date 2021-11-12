原标题：团平南县委帮创业青年站住脚

网络上有句流传甚广的话：“压垮实体店的不是电商，而是高房租。”如果免去店面租金的话，就能调动青年创业的积极性和提高成功率吗？广西贵港市平南县的一次试点，也许能给人一些启示。

2019年10月，团平南县委用问卷的形式对当地110余名青年的创业状况开展调查。让团平南县委书记李晓理印象最深的是，被问及“青年创业最缺乏什么”时，所有的受访青年都在“缺乏资金”的选项上打了勾。“当时正值脱贫攻坚战的关键时期，我们希望通过团组织的力量帮助青年创业降低成本，让一些刚刚脱贫或是返乡的年轻人敢于创业、安心创业。”李晓理说。

经过多方面联系，团平南县委跟当地的一家房地产开发公司达成合作，共同打造平南县青创一条街。由房地产开发公司在平南县御江帝景小区为创业青年提供一批面积为56-127平方米的商铺，实行免租3年加优惠租金两年的政策，团平南县委选拔推荐贫困村创业青年和返乡创业青年入驻经营。

2019年11月26日，第一批签约的8名青年中，有两名是来自贫困村的创业青年，有5名是返乡创业青年。平南县丹竹镇三河村的吴津宇是第一批入驻的创业青年之一。

几年前，吴津宇家被认定为建档立卡贫困户，为了增收，这些年他进过厂、在餐馆做过学徒、干过司机，几年下来，他攒下几万元存款，加上找朋友借的钱，他决定开一家螺蛳粉店。

“当时我看到这个店面当街，又靠近小区，位置不错，而且附近区域没有其他的螺蛳粉店。”吴津宇说，最让他动心的是免租金政策，对他这样初创业的青年来说，风险会小很多。如今，经过两年多的经营，吴津宇开的这家螺蛳粉店不仅吸引了周边住户来消费，连浔江对面的市民也常来光顾。除了引客上门，他还开拓了外卖业务。小店每天的营业额都能维持在1000元左右。

今年33岁的姚燕壮也是第一批入驻的创业青年，经营着一家厨房电器的铺面。2019年，他在平南龚州网上看到团县委推出青创一条街的政策，觉得自己符合条件，便抱着试一试的心态报了名。

刚入驻时，青创一条街附近街区的商业还处于起步阶段，周边居民都习惯到浔江对面老的县城中心购物消费。“当时每天门口经过的行人都不多，但好在免租政策，帮我们减轻了不少经营压力。”姚燕壮说，他相信只要入驻的商家增多，青创一条街逐渐成行成市，顾客的消费习惯自然会改变。

去年至今，受新冠肺炎疫情影响，一些居民因为收入减少，延迟了装修计划。但姚燕壮靠着服务和口碑，逐渐打开了市场。“热水器、抽油烟机作为生活必需品每家每户都用得着，而且旧的用坏了也有换新的需要。”姚燕壮说，尽管电商的价格便宜，但实体店的售后更有优势。

姚燕壮算了一笔账，他租用的这个127平方米的铺面，按市场价每月租金要2500多元，旺季时租金能占到经营成本的30%左右，淡季时，租金占到经营成本的50%左右。免租政策使得他在经营淡季时也不心慌，可以专注利用这3年的免租期，降低成本，做好服务，吸引客源。经过两年多用心经营，他店里的生意逐渐走上了正轨，淡季时，每月的营业额有两万多元，旺季时有的月份营业额能到七八万元。

“目前先后入驻的13家青创企业，没有一家倒闭或是转手的。”平南县御江帝景物业服务有限公司管理人员何伟机告诉中青报·中青网记者，当初，公司之所以愿意跟团县委合作打造青创一条街，一方面是响应国家支持青年创业的政策，另一方面也是希望能通过这些创业青年的入驻，拉动人气，加快培育小区的商业生态，带动其他物业的销售，提升小区居民的入住率。在他看来，青创一条街的成功率之所以很高，得益于免租政策极大地减轻了经营者的资金压力，此外，青年创业者在入驻前，也要对其创业项目进行考察评估，避免同质化竞争和不符合社区居民需求的创业项目。

为了帮入驻的创业青年更好地经营，物业公司会定期举办宣传活动，告知小区的业主附近有哪些商家，可以提供哪些服务。团平南县委也会定期组织专家上门指导，并举办青创贷等青年创业相关政策的培训活动，从技术和资金上尽可能多地提供支持。

在青创一条街经营一家蛋糕店的吴雨，对这两年实体店的经营困境有很深的感受。她自己开店后才知道，除了前期装修、设备的投入，每天只要店铺一开门水电费就要花出去60多元，还有人工、原材料等成本。免房租的政策，让初创业的她享受到了极大的经营优势。“如果要交房租的话，每天至少要多卖两个生日蛋糕才能把租金挣回来。”

蛋糕店每天的客单量并不稳定，利润也主要靠生日蛋糕，平时卖蛋糕面包的利润很薄，为的是积累人脉，建立顾客的忠诚度和消费习惯。

吴雨还通过朋友圈、社交媒介经常发送产品和优惠活动。现在，在她店里订购蛋糕的，除了周围社区的居民，还有不少浔江对岸老城区的居民。

“我对继续把这个店做大做强还是挺有信心的。”吴雨表示，经过这一两年的打拼，她对市场方向的感知、对消费者需求的把控能力更强了，再加上政府和相关部门的支持，小店的经营日渐红火。“即便将来收租金了，我还会继续把店在这里开下去，因为周围的配套更完善，周边的小区入住率越来越高，到时候我们的营收能力也足以抵消房租带来的压力。”她说。

中青报·中青网记者 谢洋 见习记者 尹希宁

(责编：李依环、郝孟佳)