本报电 （朱玉娟）日前，在上海举行的第四届中国国际进口博览会上，赛诺菲携手《上海日报》共同发布《青少年皮肤健康状况调研》报告，针对12—17岁在沪青少年的皮肤健康状况展开调查，结果显示，青少年特应性皮炎患者更易因疾病反复发作而影响睡眠、学习和生活。

由2型炎症反应引起的中重度特应性皮炎，是一种难治性的系统性免疫疾病，以反复发作的剧烈瘙痒和湿疹样皮损为主要临床表现。近年来特应性皮炎的患病率不断提升，尤其“青睐”青少年。此次发布的报告显示，青少年最常出现的皮肤症状，依次是皮肤干燥、脱皮（22.44%），换季时皮肤过敏（20.12%）和瘙痒（19.63%）。受访者中，近70%的青少年特应性皮炎患者深受疾病困扰达一年以上。

复旦大学附属华山医院皮肤科主任徐金华教授表示，青少年患病后会出现瘙痒、皮损的症状，严重影响睡眠、学习及社交，给患者及其家庭造成沉重的疾病负担。这就要求临床医生和对患者进行规范化治疗，患者家属也需要关注患者的精神压力，加强对于疾病的日常护理。

根据调研结果，青少年及家长对特应性皮炎的基本认知相对较高，且治疗时首要关注因素为产品疗效及安全性。因此，选择安全有效的治疗方案，对于实现特应性皮炎等2型炎症性疾病的规范化诊治具有重要意义。

近年来，创新生物制剂达必妥?（度普利尤单抗注射液）的出现大大改变了特应性皮炎的诊疗现状。今年9月，达必妥?迎来青少年特应性皮炎适应症获批，同时，儿童特应性皮炎适应症纳入优先审评。

(责编：李依环、郝孟佳)