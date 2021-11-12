熊 建

英国前首相丘吉尔把抑郁症比喻为黑狗，自称情绪找不到发泄的出口，只能默默承受黑狗的欺凌。

当前，抑郁症这只黑狗不只在撕咬很多成人的内心，对青少年也没有嘴下留情。《中国国民心理健康发展报告（2019—2020）》显示，2020年青少年的抑郁检出率为24.6%。

日前，教育部对政协《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》进行答复时明确表示，将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。

这一表态很重要，一方面说明相关部门重视青少年心理健康，不断吸取各方建议，力求为青少年健康成长提供更多保障；一方面也在提醒人们，要多关注孩子在成长过程中的心理情绪变化，不能粗线条地加以教育。

有的人可能觉得，现在的孩子不愁吃不愁穿，要啥有啥，怎么会抑郁呢？因此，青少年抑郁症的种种表现，在非专业人士的眼里，容易与思想品德差、个性软弱相混淆。

这种不解，可以理解。毕竟，在中国，抑郁症进入公众视野，大概也就是最近十几二十年的事，也就是在人们不愁吃不愁穿之后才逐渐重视起来的。随着医学知识的普及，随着大众健康素养的提升，抑郁症作为一种精神疾病，逐渐广为人知。

不久前，国家卫健委印发了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，提到4个抑郁症的重点人群，第一个人群就是青少年。

中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林说过，儿童青少年是抑郁症高发人群，因为他们在青春期生理和心理的发育期间有很多的压力，比如身体生长变化、恋爱问题、学习情况等。

的确，青少年学业压力比较大，而且因为年少，内心建设难以做到位，抗挫折能力较差，心态容易崩。而做家长的常常指责孩子不够坚强，殊不知，也许他正在承受抑郁症的折磨。如果大人不理解，还反复批评，甚至责打，那对孩子的状况简直是雪上加霜。

从这个角度说，教育部的表态非常及时。抑郁症绝非可以忽视的小病，而要想应对和治疗，有个前提，就是把早筛调查工作做到位。这也正如教育部所表示的，需要建立全过程青少年抑郁症防治服务、评估体系。各高中及高等院校均设置心理辅导（咨询）室和心理健康教育课程，配备心理健康教育教师等。

总之，唯有加大筛查力度，争取实现对青少年抑郁症的早发现、早干预，在抑郁症刚露头时及时应对，才能实现治疗的最优化。如此一来，帮助孩子不受那只黑狗的侵扰，也就不在话下了。

(责编：李依环、郝孟佳)