李心萍

中国经济在实现高质量发展的过程中，催生了大量的新机遇，我们有能力保持并延续就业形势的稳定态势

人社部前不久公布的三季度数据显示，1—9月份全国城镇新增就业1045万人，完成全年目标任务的95%，相比去年同期增加147万人，增幅为16%。 今年以来，我国就业形势保持总体稳定、好于预期，三季度恢复态势更加明显。一方面，城镇新增就业完成情况快于时序进度，另一方面，三季度全国城镇调查失业率月均值为5.0%，回落至疫情前水平。同时，高校毕业生就业水平总体平稳，农村劳动力外出务工规模基本稳定，脱贫劳动力务工总量持续增加。

观察就业与宏观经济的关联，不仅要看总量和规模，更要看结构和质量。近年来，我国就业结构不断优化，第三产业已成为吸纳就业的主力军。以2020年末的数据为例，第三产业就业人员占比已达47.7%。进入今年三季度，服务业进一步恢复改善，9月份，服务业从业人员指数环比上升0.5个百分点，有效扩大了就业容量，为稳定就业形势提供了坚实的基础。与此同时，今年以来，经济持续恢复激发新动能较快成长，为就业拓展了新空间。例如，前三季度工业机器人产量同比增长57.8%，带动“工业机器人系统操作员”“真空电子器件零件制造及装调工”挤入三季度“最缺工”的100个职业榜单。又如，绿色经济、直播带货等新产业、新业态的快速发展，带动“碳排放管理员”“直播销售员”“互联网信息审核员”等新职业成为“香饽饽”。新的岗位需求大幅增加，为劳动者拓宽了就业渠道。

一系列数据表明，中国经济在实现高质量发展的过程中，催生了大量的新机遇，我们有能力保持并延续就业形势的稳定态势。同时也要看到，当前全球经济复苏和新冠肺炎疫情防控仍然存在较多的不确定性，国内经济稳定恢复的基础仍需进一步巩固，就业形势面临一定风险和不确定性。散发疫情导致部分接触性、聚集性服务行业恢复仍会受到限制，用工需求偏弱，将对就业产生一定影响。尤其是在就业总量压力之下，就业结构性矛盾依然较大，劳动力市场高技能人才短缺，企业“招工难”与劳动者“求职难”矛盾交织。展望未来，机遇与挑战并存。这要求我们全力稳增长促就业，用好财政和货币政策，让减税降费、援企稳岗、普惠金融等惠企政策落到实处，推动经济稳定恢复，稳定市场主体，为就业创造良好条件。

随着我国经济发展质量效率提高、经济结构不断调整、产业转型升级，未来要在进一步优化就业结构上下功夫。当前就业结构性矛盾的症结，在于劳动力需求与供给不匹配，部分劳动者技能不足。因此，加快提升劳动者技能素质，既是当务之急，也是长远之计，需要打出“组合拳”。既要营造氛围、完善评价制度、畅通发展渠道，吸引更多劳动者走技能成才之路，从源头上提高技能人才培养比例；也要从在岗职工入手，通过常态化、大规模的职业技能培训，提升市场内劳动者的技能素质，加快推进技能人才队伍建设。

就业，一头连着经济大势，一头连着千家万户，是最大的民生工程，是社会稳定的重要保障。随着“十四五”就业促进规划等政策的落地实施，我们有信心也有能力保持就业大局稳定，实现更加充分更高质量就业。

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)