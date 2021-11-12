魏哲哲

把群众关心关注的热点难点问题作为普法重点，从群众生活入手，讲群众听得懂的话，在实时普法、公益普法、精准普法上下足功夫

普法工作不只是以通俗的语言向公民解读法律的内涵，更需要在法治实践全过程同社会公众保持良性互动。每一个个案公平正义的实现，都是法律权威的最佳证明

行走在北京西长安街，法治漫画和法律故事文化墙随处可见；在湖北恩施，公安机关将反诈知识与传统民歌结合，群众喜闻乐见；辽宁搭建说事、议事、调事平台，推动法治乡村建设……来自基层一线的探索实践，成为全国普法工作的生动缩影。

全民普法和守法是全面依法治国的长期基础性工作。自1986年以来，我国已连续实施完成7个五年普法规划，取得了重要成果。特别是我国“七五”普法实施完成，“谁执法谁普法”普法责任制全面实行，法治乡村建设有序推进，全社会法治观念明显增强。“2020年全国社会心态调查综合分析报告”显示：当自己或家人遇到不公平事情时，选择“通过法律渠道解决”的居第一位，比2016年提升3.7个百分点。这表明，全面依法治国迈出坚实步伐，人们的法治观念、法律意识不断提高，“遇事讲法、遇事找法”逐步成为全社会共识。

在14亿多人口的大国持续开展全民普法，是人类法治史上的一大壮举，也是中国特色社会主义法治的重要组成部分。随着我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法。今年6月，中共中央、国务院转发了《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》，对“八五”普法作出全面部署，成为深入学习宣传贯彻习近平法治思想、夯实全面依法治国根基的重要举措。

法律要发挥作用，需要全社会信仰法律。“七五”普法取得的成就，彰显了中国特色社会主义法治的制度优势和治理效能，其中一条重要经验就是坚持人民立场，做到普法为了人民、依靠人民、服务人民。“八五”普法规划特别强调，以提高普法针对性和实效性为工作着力点，形成法治需求与普法供给之间更高水平的动态平衡，让人民群众感受到法律的温暖和力量。普法是最应该接地气的，落实好“八五”普法规划，就要把群众关心关注的热点难点问题作为普法重点，从群众生活入手，讲群众听得懂的话，在实时普法、公益普法、精准普法上下足功夫。

普法工作不只是以通俗的语言向公民解读法律的内涵，更需要在法治实践全过程同社会公众保持良性互动。每一个个案公平正义的实现，都是法律权威的最佳证明。如果通过正常程序得不到公平正义，群众对法治就会不信任、不放心。要以实际行动让群众相信法不容情、法不阿贵，只要诉求合理合法，就能通过法律程序得到公道。“八五”普法规划要求弘扬社会主义法治精神，就是要让人民群众感受到正义可期待、权利有保障、义务须履行。当严格执法、公正司法照进现实，成为最好的普法教材，法治精神就会深入人心。

铭刻在人们心中的法治，是真正牢不可破的法治。法治建设需要全社会共同参与，推动全体人民信仰法治、尊崇法治，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。开展好新形势下法治宣传教育，就要坚持守正创新，完善制度机制，把习近平法治思想学习宣传贯彻到全民普法工作全过程，落实到“八五”普法工作各方面，让法治信仰在人民群众心中落地生根。

《 人民日报 》（ 2021年11月12日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)