赵晓霞

日前举办的中国国际教育展（北京站）上的德国展区。

教育展上的英国展区。

教育展上的法国展区。

教育展上的爱尔兰展区。

本报记者 赵晓霞摄

2021年申请季来了，对拟赴海外留学的中国学子来说，了解各国的留学政策是完成留学申请的首要一步。就此，本版对目前一些留学目的国发布的留学新规进行了梳理——

留学德国

在德国的中国留学生在数量上连续数年位居国际学生榜首，是德国最大的留学生群体。据统计，每8位留学生当中就有一位来自中国。尤其是近10年来，中国在德国的留学生呈现稳步上升趋势，2019年统计数据显示，有近4万名中国学生在德国就读。

值得关注的是，2019年秋，德国提出要简化成绩优异的中国高中毕业生的留德本科申请资格。去年8月，具体政策公布，这打开了中国学生通过高考分数直申德国本科的大门。

受疫情影响，在刚刚开学的冬季学期，德国大学会根据自身的实际情况，有条件地采取线上线下相结合或者全部线下的教学方式，比如大多数实验课或者上机课程会采用线下方式。如果拿到德国高校的录取通知书但短时间内出不去，可以申请先在中国国内参加线上课程，等拿到签证之后再启程前往德国。

对于大家关注的在线课程质量，德国学术交流中心北京代表处回应说：“这些课程通常要求学生们反馈相关信息，让大家投票决定上课形式（比如选择录播视频还是实时会议）和实时上课的频率等。当然，对于学生和教授来说，线上授课和线下授课无法做到完全一致，尤其对于外国学生来说，讨论或者作报告等环节均面临挑战。但是经过一段时间的磨合和调整，同学们可以做到积极参与、适应线上课程。”

据介绍，德国共有16个联邦州，其中只有巴登-符腾堡州需要学生缴纳每个学期1500欧元的学费，其他公立学校的大部分专业免学费，但一些国际课程或者MBA需要交纳学费。有统计显示，德国大学生平均每月生活费用支出是800多欧元。

根据相关政策，持有留学签证的学生每年可以打工120个全天或者240个半天，如果每个月的收入不超过450欧元，就不需要缴纳税收。就具体工作而言，学生可以在院系、图书馆以及学校的其它部门工作，比如以学生助理或者科研助理的身份工作。此外，网上也有招聘市场，其中会有一些适合学生的工作。德国学术交流中心北京代表处表示，很多同学利用实习的机会了解德国企业的运行机制、企业文化、员工之间的氛围等，甚至对自己的事业规划起到了一定作用。

针对大家关注的新冠肺炎疫情情况，德国学术交流中心北京代表处回应称，有的大学成立了应对疫情的临时战略小组，为学生们提供支持和帮助。同时配备了大学自己的疫苗接种站点，在核酸检测结果符合条件之后可以直接在大学接种疫苗。

留学英国

英国高等教育统计局最新数据显示，2019/20学年，中国内地赴英就读人数为148530人，同比增长15%，在国际学生中占比25%，排名第一。另据英国大学招生服务中心《2021年英国本科申请数据》显示，中国内地学生的申请量达到28490个，比2020年同期（24430个）增加4060个，增长了16.6%。

疫情期间，英国高校一直在提供远程学习方案，如果学校允许学生新学年先上网课并在日后抵校入学，学生签证不会因此受到影响——新学年英国政府为学生签证（或第四层级签证）持有者延长了签证的优惠政策，允许他们在2022年4月6日之前在英国境外进行在线学习。

在去年，对于2020-2021学年入读1年制或不足12个月的学位课程的国际学生，只要他们成功获得学生签证前往英国，并在学生签证到期或2021年9月27日之前（以二者时间较早者为准）提交“毕业生工作签证”（Graduate Route）申请，就仍有资格申请该类别签证。这一政策在今年得到延续，2021年秋季或2022年初入读1年制或不足12个月的学位课程的国际学生只需在2022年4月6日前入境英国，就可以在顺利毕业后申请该签证。

今年，英国文化教育协会继续携手来自英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰4个地区的英国高校在中国发起“2022非凡英国奖学金计划”，目前已开放申请。该计划共设立26个研究生奖学金项目，奖金总额逾26万英镑，单个奖学金金额不少于1万英镑。奖学金覆盖授课类及研究类硕士及博士研究生水平课程，涵盖学科包括工程、法律、商业、管理、艺术设计、生物科学及信息技术等专业。

值得一提的是，根据相关政策，学生无需为了前来英国学习而事先接种疫苗，但如果学生在自己国家有机会接种疫苗，强烈建议学生在出发前完成疫苗接种。如果需要完成接种第二针，一旦抵达英国，任何人都将有资格免费接种新冠疫苗。

留学法国

法国高等教育署数据显示，2020年有近3万名中国学生在法国留学。2021年留法中国学生人数与2020年同期相比增长了22%，其中44%的学生攻读本科学位、48%的学生攻读硕士学位、7%的学生攻读博士学位。

为了让学生在最佳条件下开始2021新学年的学习，法国政府发布了2021开学指南，列出了10项具体行动，提升疫情期间对学生的社会支持。

法国高等教育署发布消息表示，新学年的目标是保证高等教育机构100%的线下授课。与此同时，还坚持以下两个原则：遵守个人防护措施（佩戴口罩、保持社交距离、空间通风等）和鼓励接种疫苗。

针对2022年秋季赴法留学，法国驻华使馆宣布对于满足如下条件的申请者给予特别的支持：

1、中国教育背景：来自于世界大学学术排名、泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名名单上的学校以及双一流的高等教育机构，或来自于一本大学且平均分高于80分（百分制）以及来自于二本大学且平均分高于85分（百分制）。

2、外语水平：已经达到学校预期的外语水平，或者相当于B2水平（达到或高于）可以直接进入专业课程学习，或者至少达到A2水平可以进入语言预科班学习。

3、赴法留学计划：攻读法国国家承认的文凭。

符合上述条件者可能享受的支持政策包括部分减免学费、评估标注“成绩优秀”（其申请可以被法国高等教育机构优先处理）、免除预签证面试评估、减免预签证程序费。

在学生毕业就业方面的政策包括，已经取得至少硕士同等水平文凭或职业学士文凭的外国学生，可在临时“学生”居留许可有效期满时，获得标有“学生求职或创业”字样的临时居留许可（不可续期），有效期为1年。该许可允许在法定工作时间的60%范围内进行带薪工作。如果工作内容与课程相关，并提供至少是最低工资1.5倍的报酬，那么学生可以在警察局申请身份转换，从学生转为雇员，在完成身份转换后即可全职工作。

值得注意的是，在法国工作，涉及从学生到雇员的身份变化要遵循特定的程序并提交劳动合同或者法国公司出具的录取证明。

留学爱尔兰

自2014年以来，留学爱尔兰的中国学生数量呈稳定上升趋势。据爱尔兰驻华大使馆签证处数据统计，2019年底，赴爱尔兰留学的中国学生人数接近3000人，其中本科生占总留学人数的1/2，研究生人数占总留学人数的1/3。

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，赴爱尔兰的中国学生人数与2019年相比下降了40%。但在2021年，赴爱尔兰留学已经稳步回升。截至今年8月底，本年度赴爱尔兰的中国学生人数已经超过2020年全年赴爱尔兰留学的中国学生总人数。

相关数据显示，在爱尔兰留学，每年学费在6.5万元至17.5万元人民币之间，生活费在5.5万元至7万元人民币之间。本科生毕业后有机会在爱尔兰停留并工作一年，硕士及博士毕业后有机会在爱尔兰停留两年。

值得一提的是，爱尔兰爱心奖学金是由爱尔兰教育推广署发起并组织的国家级奖学金项目，于2015年9月正式启动。今年有12所爱尔兰高校参与到这个专为中国学生设立的奖学金项目，奖学金总额超过150万欧元，涵盖多个不同的专业，比如环境科学、工程、商科、社会科学以及计算机等，每年可以资助超过250名学生赴爱尔兰深造。据悉，今年的爱心奖学金申请已于11月1日启动。

另有一组数据显示，截至2021年6月，中国与爱尔兰合作办学机构及项目合计有96个，多数项目为中国学生提供本科阶段3+1、2+2的学习交流并获得学位的机会。

针对大家关注的疫情期间的签证政策，爱尔兰驻华大使馆签证办公室宣布，2021年9月13日起，重新开始处理爱尔兰的所有签证类别，包括英语语言学习课程。这标志着爱尔兰留学正在逐步恢复。

(责编：丁元贺(实习生)、郝孟佳)