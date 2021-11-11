原标题：到二〇二五年培养培训高技能人才两百万人以上

近日，人力资源和社会保障部印发《技工教育“十四五”规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，基本形成技工教育体系更加完善、布局更加合理、特色更加突出、技能人才培养规模和质量更加契合经济社会发展需要的良好局面。

人力资源和社会保障部有关负责人介绍，《规划》全文共7个部分23条，设5个专栏，包括推动提高高技能人才培养能力、大力加强校企合作、推动技工教育高质量协调发展等内容。

“十四五”时期，我国技能人才培养规模和质量要实现哪些主要目标？《规划》以专栏形式设置了4项主要具体指标，一是在校生规模不低于360万人，二是毕业生就业率保持在97%以上，三是累计培养培训高技能人才200万人以上，四是面向企业职工和就业重点群体开展职业技能培训不低于2000万人次。

此外，《规划》还围绕技工院校建设提出了一系列项目建设指标。比如，遴选30个左右技工教育思想政治理论课师资研修基地，遴选300所左右优质技工院校、500个左右优质专业，打造100个左右技工教育联盟（集团），新建、改（扩）建100个左右技工院校和职业培训机构，开发、遴选1500种左右技工教育规划教材，遴选100所左右技工教育数字化资源建设与应用优秀院校等。

在校企合作方面，《规划》提出持续拓展校企合作形式和内容，包括主动吸纳行业企业深度参与技工院校专业规划、课程设置、教材开发、教学实施，合作共建新专业、开发新课程、开展订单培养；搭建校企合作平台，促进院校人才培养与企业用人需求紧密结合等。

人力资源和社会保障部有关负责人表示，“十四五”时期，技工院校将发展成为开展学制教育和职业培训服务技能人才成长的重要平台、现代职业教育体系的重要组成、构建技能型社会建设的重要依托。近年来，我国技工教育规模持续扩大，办学模式更加成熟、办学特色更加凸显，得到用人单位和学生家长的高度认可。截至2020年年底，全国有技工院校2423所（其中技师学院496所），在校生395.5万人，每年面向社会开展职业培训超过400万人次。（记者 姚亚奇）

(责编：张若琳(实习生)、李依环)