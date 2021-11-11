原标题：站位新时代 构建创新创业教育体系

山东华宇工学院是一所全日制普通本科高校，坐落于历史文化古城山东省德州市。学校始终坚持社会主义办学方向，坚持教育公益性原则，坚持立德树人根本任务，以“建百年华宇、创特色名校”为愿景，坚守“为学生成长发展提供高质量的教育和服务，为地方经济社会发展提供适用的人才和技术”的使命，坚持“地方性、应用型、开放式”的总体定位，形成了以工学为主体，以管理学和艺术学为两翼，工学、管理学、艺术学、文学等多学科协调发展的学科专业格局。

近年来，学校认真落实国家“双创”政策，积极探索“双创”教育实现路径，通过坚持“四强化四全面”，构建“三层次三平台”创新创业教育体系，人才培养质量不断提升，学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强。

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坚持“四强化四全面”，深化创新创业人才培养

强化顶层设计，全面推进创新创业教育改革。学校健全体制机制，扎实推进创新创业教育的开展，成立了以校长为组长，教务处、学生处、就业指导处、科研处、创新创业学院等部门负责人为领导小组成员的学校创新创业教育工作领导小组，全面负责学校创新创业教育工作的统筹、推进和协调，研究制定创新创业教育改革相关工作制度，打造多部门协同育人的联动协调机制。学校成立创新创业学院，配置专职人员，落实场地和经费，具体组织实施创新创业教育，并将扎实推进大学生创新创业教育改革工作列入“十三五、十四五”发展规划，出台《山东华宇工学院创新创业教育实施方案》，全面实施创新创业教育改革。通过制定出台相关文件制度，学校强化创新创业教育工作科学规范管理，相继制定了《大学生创新创业实践学分认定管理办法》《大学生创新创业训练计划管理办法》《大学生学科竞赛管理办法》《大学生创业项目孵化管理办法》《创新创业导师管理办法》等系列文件，发挥制度激励保障作用，为学生创新创业教育提供了政策和制度保证。

强化创新创业教育，全面提升人才培养质量。学校紧扣办学定位，发挥专业优势和特点，以服务地方经济、为社会发展培养创新型人才为己任，把促进大学生全面发展作为根本原则贯穿始终。为此，学校修订完善专业人才培养方案，牢固树立学生中心、成果导向、持续改进的人才培养理念，各专业围绕“基础厚实、技术扎实，创新意识强、实践能力强”的应用型人才培养目标，构建创新创业教育通识平台、创新创业实践平台、专创融合专业教育平台，将创新创业教育融入人才培养全过程。

学校积极构建创新创业教育课程群，开设学科前沿、创新思维、创业基础、就业创业指导等方面的必修课和选修课，设置专创融合拓展选修课程和创新创业实践环节，初步形成了通识教育、专业教育与创新创业教育有机融合的多层次的创新创业教育课程体系。学校大力实施“以学生为中心”的课程教学改革，优化课程教学内容、改革教学方法、构建多元评价体系，切实提高课程教学质量，积极探索线上线下混合式教学模式改革，选用“智慧树”网络公选课程300余门，与学堂在线合作搭建了学校在线开放课程平台。

强化平台建设，全面开展创新创业实践活动。学校始终把“敢闯会创”作为大学生核心素养来培养，将创新创业教育理论和实践相结合，通过搭建学生创新创业实践平台，促使创新创业教育落地生根，发挥最大效能。

在创新创业实践条件建设方面，学校各教学单位实践场所面向全校学生开放共享，基本上形成了一套符合各学院专业特点、以“师生共管”为主的实验室开放管理模式。按照“激发意识-创新创意实现-创业成果孵化”的体系，学校建设了2267平方米的大学生创新创业中心，并结合专业特色成立了以智能机器人、3D打印、艺术设计等为主题的10个共享开放的创新工作室，以大学生创新创业训练计划项目为载体，以大学生创新创业竞赛为舞台，为创客提供创新创业服务，做到了创新创业活动有场地、经费有保障、项目有指导、交流有平台。

在开展创新创业实践活动方面，学校依托创新创业类社团不断扩大参与活动的学生覆盖面。学校现有创新创业类社团8个，通过开展创新创业讲座、论坛、模拟项目路演等实践活动，调动学生参与积极性，参与活动的学生已超过80%。此外，“一院一品”建设计划的实施不断深化专业教育与创新创业教育融合，各二级学院依托专业开展学科基础创新竞赛、科技创新作品制作、商业计划书撰写、项目路演等实践活动，促进专业教育与创新创业教育深度融合。近三年，学生获得省级以上各类大赛奖励882项，其中国家奖励370项；每年有30%以上的本科生参与大学生创新创业训练计划项目遴选，近三年，教师指导学生省级以上创新创业训练计划立项 103 项，指导学生发表论文百余篇。

强化创新创业指导，全面提高学生满意度。学校通过鼓励教师到企业挂职锻炼、聘请企业知名专家等方式，不断提高创新创业教育师资水平，实现创新创业指导教师队伍职业化、专业化、专家化。学校现已组建校内百人创新创业导师库，25人入选“山东省创新创业教育导师库”，聘请校外企事业单位的管理、技术人员35人担任兼职创新创业导师。学校建立外聘创业导师指导机制，形成校外导师与创业团队双向选择平台，充分发挥校外导师优势资源，解决团队在创业不同时期遇到的困难。

学校不断加强校园文化建设，营造创新创业氛围，提升师生对创新创业工作的关注度，通过宣讲解读创新创业形势、讲述传授创新创业知识、分享交流创新创业经历等形式，激发大学生创新创业意识，拓展大学生创业就业途径。学校还积极选树和推广在创新创业领域有突出成绩的学生典型，大力宣传创新创业典型先进事迹；建立创新创业服务网，发布相关信息，利用微信、QQ群等多种媒介广泛宣传创新创业政策和学生创新创业典型，不断提高创新创业方面的信息传递速度和信息容量，逐步提高学生对学校创新创业指导服务的满意度。

构建“三层次三平台”体系，培养创新创业人才

学校着力面向全体学生、有创业意愿的学生以及创业项目三个不同层次，聚焦不同重点，分类施策开展创新创业教育与帮扶。

第一是面向全体学生的通识课程。学校充分发挥主体作用，积极吸纳企业人员参与课程开发和建设，在专业人才培养方案的通识教育平台中开设《创业基础》等必修课程；构建创新创业类不少于30门的选修课程群，学生选修课程学分不低于2学分；在专业课程中渗透创新创业元素，促进通识教育、专业教育与创新创业教育的融合。

第二是面向有创业意愿学生的提升课程。学校高度重视企业作用和校外导师的力量，开设创业精英班，制定专门培养计划，为有创业意愿的学生个人或团队提供创业核心战略管理知识培训、项目辅导。学生通过输出创意点子、创新创意实体作品、项目评价方案展示、项目商业模式展示、商业计划书撰写和展示等方式，采用虚拟企业经营活动汇报等形式，选拔优秀团队参加创新创业类大赛，同时为后续项目孵化奠定基础。

第三是面向有创业项目的重点帮扶。学校充分把握政府和政策支持，开展创新创业教育，鼓励逐步成熟的创业项目入驻孵化基地进行项目孵化，并为其提供“一站式”服务；与校外专业孵化机构共同组建专业指导团队，充分发挥专业孵化机构的政策咨询、运营管理、融资担保和学校的专业技术、专业人才等优势，为项目团队解决技术、资金、管理等一系列问题，帮助项目团队成长壮大，实现创业项目的精准培育与孵化，提高学生创业成功率。

在“三层次”基础上，学校通过构建“创新精神创业意识培养-创新创业能力训练-创业项目孵化”全流程创新创业实践教学体系，为学生搭建实践平台，提升学生的创新创业实践能力，促进创新创业实践活动与专业实践教学的有效衔接。

第一是搭建创新精神创业意识培养平台。学校充分利用各专业基础实验实训室和创新创业基础实验实训室，开展创新创业实践训练，培养学生创新精神创业意识。各教学单位通过举办创新创业讲堂，邀请优秀企业家、创业者和创新创业成功校友走进校园，组织特色品牌讲堂，激荡学生的创新创业思维，启发引导学生探索创业之路，激发学生的创新精神和创业意识；同时充分发挥创新社团作用，不断提高活动水平，扩大学生参与覆盖面。

第二是搭建创新创业能力训练平台。学校依托专业综合实验实训室、大学生创新创业中心和学校科研创新平台等场所，通过开展多层次、多方式、全方位创新创业训练，利用各类创新创业竞赛活动，提升学生的创新创业实践能力和服务企业能力，为区域经济发展贡献自己的力量。依托科研平台和专业教师的科技创新优势，学校通过科研项目“导师制”鼓励专业教师吸纳品学兼优、学有余力的学生进入课题组参与科学研究。目前学校的省级高校科研创新平台“洁净空调工程技术研发中心”和“工业机器人控制”“智能物流装备”“电动汽车动力控制与调试”“微电网与智能控制”4个市级重点实验室中在研项目均有学生参与。各教学单位充分利用稳定的校外学生创新创业实践教学基地，组织学生进行创新创业实践活动，提高学生的创新创业实践能力。

第三是搭建创业项目孵化平台。学校与校外专业孵化机构深度合作，共建学校创业项目孵化平台，通过提供一站式服务和专业孵化助推项目落地发展；开展创业沙龙、创业答疑活动，邀请企业导师对学生的创业项目进行分析和辅导，进行创业研讨与培训；定期组织项目路演，做好创新交流、新产品的展示发布等工作，为学生提供专业化咨询服务和孵化场所。在创新创业成果孵化过程中，学校遴选优秀项目进行分级、分类、分层次孵化，并组建校内外结合的专业指导团队，对项目运营过程中的技术、资金、管理等一系列问题进行“一对一”指导，实现创业项目的精准培育与孵化。

经过多年实践，山东华宇工学院创新创业教育人才培养生态体系日趋健全，形成了良好的创意、创新、创业氛围，创新创业教育制度、课程体系、师资队伍、实践基地、服务平台、文化氛围等建设日趋完善，人才培养质量不断提升。2019年12月学校荣获“2019年度山东省创新创业典型经验高校”称号，2020年3月学校大学生创新创业中心又荣获“山东省创客之家”称号。未来，学校将进一步深化创新创业教育改革，加大创新创业人才培养力度，努力造就大众创业、万众创新的生力军。

（数据、图片和信息来源：山东华宇工学院）

(责编：张志翔(实习生)、熊旭)