原标题：李德仁院士：科研需要师生接力闯前沿

作为测绘与遥感领域的世界领军专家，现年81岁的李德仁是中国科学院、中国工程院两院院士、武汉大学教授，2021年“最美科技工作者”称号在他的荣誉榜上可谓锦上添花。在荣誉面前，李德仁谈起了自己的责任，谈到了中国的人才培养。

作为一名聪颖勤奋的学生，李德仁在1957年考入大学，开始学习测绘。1963年大学毕业后，李德仁工作了多年，直到1978年政策恢复后开始读研，1981年硕士毕业后前往德国学习，他用一年时间完成的博士论文，解决了误差可区分性这一世界测量学上的百年难题。博士毕业后他返回祖国，在中国的高分辨率对地观测系统、“北斗”卫星系统、以及众多领域先进测绘系统的实现当中，都发挥了重要作用。二十世纪八十年代，李德仁首创从验后方差估计导出粗差定位的选权迭代法，被命名为“李德仁方法”。

说这些成就是李德仁凭借天赋和勤奋创造的，可谓确凿不疑。他讲起过去时，也并不讳言自己的“聪明”和“努力”。然而，李德仁谈科研、谈创新时总会提起两个词——老师和学生。他既是一位老师，也是一名学生，他的成就也离不开这两层身份带给他的经历。

对李德仁的学术生涯来说，有两位导师的影响尤其重要。一位是李德仁的硕士生导师，中国航空摄影测量与遥感专家、中国科学院院士王之卓，另一位是李德仁的博士生导师，德国的阿克曼教授。“这两位导师都是世界权威，教育我怎么做学问，怎么做人。”李德仁回忆说。

1978年，王之卓不拘一格，免试录取李德仁做自己的研究生，为了他的成长又让他去德国深造。在德国，阿克曼赏识李德仁的聪慧，也让他“快点读”，并支持他毕业后回国工作。对两位导师，李德仁有许多难忘的记忆。

“王之卓教授有两段话我记了一辈子。一段话是说学科研究要在向深部发展的同时，相互碰撞，交叉融合，这是他1987年提出来的；另一段话是关于人才培养的道理，在王之卓学术思想研讨会上，老先生说，如果我有什么思想，就是要向我的学生不断学习，引发了全场鼓掌。”

无独有偶，阿克曼也给李德仁说过类似的话：“我们当了大教授了，我们对每一个技术细节的钻研都不会比学生强，在每个技术分支上，都是学生走在第一线。他们比我们强，我们只是在宏观上把握得好一点，看得更远些。”

除了对学生的尊重、支持、关爱，李德仁从两位导师身上学到的另一个道理，就是“做学问要做到学科前沿去”。李德仁回忆说，在德国，阿克曼以激励学生自主性、发现学生的天赋为信念，支持他按照自己的想法做学问。在李德仁回国之前，阿克曼鼓励他做组织科研的领军科学家，为国家需求服务。此外，阿克曼还建议他不要拘泥于中国传统的师父带徒弟模式，而是要把年轻人直接拉到前沿一线去工作。李德仁认为，自己的学生中涌现出了很多人才，就和继承这种观念密切相关，他总是把最难的任务交给学生，让他们进行跨越式的研究。

“科学研究就是不断创新，不断接力。”李德仁始终面向国家需求和学科前沿，把学生的建树看成是自己最大的成果，81岁的李德仁已经培养了两百多名博士研究生。“我有很多学生当上了教授、领导。”李德仁骄傲地说。“李老师就像一块磁铁，将我们紧紧团结在一起。”李德仁的学生朱欣焰教授这样说。

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