原标题：让眼睛更明亮，让世界更精彩

成都市茶店子小学三年级2班的臧浩泽是在今年暑假检查出近视的。戴上眼镜之后，他开始坚持下课出教室放松眼睛，也坚持每天做两遍眼保健操。

成都市第八中学七年级8班的江欣彤觉得，戴眼镜给她带来了很多不便，“夏天出汗的时候往下滑，戴不稳，下雨天镜片还会花”。江欣彤在六年级下学期检查出近视，这和她平时没有特别注意用眼卫生有关。

近年来，我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，儿童和青少年视力健康情况不容乐观。今年7月，国家卫健委疾控局召开儿童青少年近视防控和暑期学生健康有关情况发布会指出，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%；其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。2020年总体近视率较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点。

为培养青少年爱眼护眼的意识、科学用眼的习惯，唤起全社会对青少年视力保护的重视，营造爱眼护眼的社会氛围，中国青年报社联合“学习强国”学习平台、北京大学儿童青少年卫生研究所、成都市金牛区及武侯区、西安市新城区等地团委、大力智能等单位，共同举办了“2021青少年爱眼行动”。

自10月13日起，3位全国知名眼科专家走进各地的中小学、少年宫，以专家报告、主题宣讲等形式，围绕儿童青少年护眼习惯养成、护眼卫生指导、护眼知识培训、儿童视力预防方法、眼科疾病治疗、营养运动与视力保护等方面，普及爱眼护眼知识。

截至目前，活动已在成都市第八中学、成都市茶店子小学、成都市石室双楠实验学校、西安市青少年宫、西安市华山实验小学、南京市北京东路小学红山分校等成功举办多场爱眼护眼讲座，线下覆盖中小学生超过1200人，线上总体宣传覆盖人次超1100万。

在成都市开展的3场专家讲座中，北京大学人民医院眼科与眼视光中心主任视光师、国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会委员李岩提到，儿童青少年近视率居高不下，影响因素有很多，比如光线问题、坐姿不正确、长时间近距离用眼等。其中，“环境因素，是近视发展的重要因素之一。”

遗传因素也是近视出现的原因之一。空军军医大学第二附属医院（唐都医院）眼科主任韩静教授在讲座中指明，父母双方高度近视的情况下，近视的遗传率为100%。

董娟是成都石室双楠实验学校的校医，据她介绍，学校里低龄段近视的学生不算多，因为“学校很重视孩子们的眼睛”，平时也会定期举行爱眼护眼活动，“效果比较理想”。

和石室双楠实验学校不同，在成都市第八中学，高中整体近视率稍高一些。学校党委书记告诉记者，学校每天上下午各做一次眼保健操，面向学生和家长每期都开展爱眼护眼卫生专项讲座、专项培训等，同时鼓励学生课间多到室外活动，学校也坚持每天组织集体课外活动，让学生多运动，从而帮助学生缓解视力疲劳。但依然有很多学生因对爱眼护眼思想上不重视、不注意用眼卫生而近视。

“学校是预防近视的主战场，”韩静表示，保护儿童青少年视力，需要通过综合防控的方式来进行。例如，每天户外活动两小时、养成良好的用眼习惯、定期的眼科检查等，都能够有效地预防近视。运用科学矫正近视的方法，科学验配、科学训练，也能够帮助孩子拥有明亮的眼睛。

“能够请到专业的眼科医生与孩子们近距离讲解，是非常有必要的。”董娟希望这样的活动能够长期开展。她表示，学校会利用“国旗下讲话”“红领巾广播站”和少先队活动课等普及一些爱眼护眼知识方法，也会邀请校外辅导员以及专门聘请健康副校长等，进校宣讲预防近视。

成都、西安等地团组织也参与到本次活动中来。“共青团组织也极为重视青少年的健康发展。”胥琦是团成都市武侯区委四级主任科员，她认为，通过老师的科普和易于理解的漫画，向儿童青少年讲述近视防控现状中的行为干预、光学矫正等知识点，形式生动有趣，能让参与活动的青少年收获更多。

团金牛区委副书记陈渭中则希望能将儿童青少年近视防控工作纳入地方政府的卫生健康和教育事业发展规划，高质量推动儿童青少年近视防控工作，立足青少年聚集地普及爱眼知识，在全社会营造爱眼护眼的氛围。

助力孩子成长，从一盏灯做起。大力教育研究院副院长、清华大学社会科学学院积极心理学研究中心副主任赵昱鲲呼吁，关注光健康，建议家庭学习科学用光。据他介绍，长期以来，大力智能致力于提高光健康，深度开发健康护眼技术。

“近视并不可怕，正确认识近视，注意预防近视，合理控制近视，我们依然能拥有明亮的双眸。”在南京市北京东路小学红山分校的讲座中，南京医科大学附属眼科医院主任医师、副院长薛劲松说。

中青报·中青网见习记者 郭可欣

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