原标题：校园里的“明星车队”

“平凡成就可贵，劳动无上光荣。”日前，兰州资源环境职业技术大学（以下简称“兰州资环大学”）发起了向学校通勤车队学习的号召，昔日默默无闻的通勤车师傅成了全校师生竞相学习的“校园明星”。

近期新一轮新冠肺炎疫情来袭，为保障师生平安，兰州资环大学全校上下投入到疫情防控遭遇战和校园安全保卫战中，党员先锋队、志愿者纷纷挺身而出，值班值勤、搬运物资、消毒杀菌、后勤服务……全力将疫情阻断在校门外。

疫情突发，校园安静了下来，但车队师傅一刻也没闲着。9名车队师傅集体“承包”了校园一处密接、次密接人员校内留观场所，全面负责场所秩序维护、消毒杀菌和留观人员的生活保障工作。另有4名师傅在部分教学楼内值班值守，并负责学校疫情期间核酸检测物资运送、接送医护人员等任务。

“车队共有司机师傅13人，整体年龄偏大，有两位已57岁了，但没有一个人掉队。”自疫情防控以来，车队师傅每天起早贪黑，哪里需要运送人员、物资，一个电话就人到车到，这令负责车队管理的兰州资环大学办公室副主任李逸十分感动。

启动疫情防控后，兰州资环大学发出组建党员先锋队和志愿者队伍的通知。车队师傅们看到后，都第一时间报名，或要求参加党员突击队，或参与抗疫志愿服务。

“我没有报送57岁的老师傅金勇，可金师傅直接找到我，问为啥不报他？”李逸说，主要是考虑到疫情期间需要保证用车，加上金师傅年龄也大了，但他表示自己在保障出车任务的间隙完全可以做好志愿服务。最终，李逸满足了金师傅的心愿。

11月6日，兰州气温骤降，下起了鹅毛大雪，车队师傅们依旧坚守岗位，学校直属第一党支部前去看望，送去了党组织的关怀和慰问。“师傅们年龄偏大，又逢大规模降温，却能在简陋的环境中每天值守近10个小时，特别是金勇、石正江两位师傅，年近60岁还这么拼，令人钦佩。”党支部书记康等银感慨地说。

车队师傅的默默付出，也赢得了师生的交口称赞。“家中有人生病，但由于疫情管控，无法外出，周师傅得知消息后，专门驾车前往市里帮我买药，太感动了。”最近，在学校职工微信群，一位教职工专门发言感谢车队周明师傅。“面对疫情，车队师傅们既是保障出行的‘逆行者’，又是关爱师生的‘老大哥’，还化身‘代购员’‘服务员’，为师傅们点赞。”另一位老师称赞道。

在兰州资环大学，长期以来，通勤车师傅和其他后勤服务人员都是校园里默默无闻的平凡群体。大多数通勤车师傅是聘用工，可面对平凡的岗位，师傅们没有任何怨言。身处后勤保障单位，车队师傅们的优质服务体现在平时的一点一滴。为了保证车内夏天凉爽、冬季暖和，师傅们要早到半小时；师生在车上落下的东西，只要找到师傅，都能完好找回；多年来，校车队从未发生过安全事故。

日常工作不懈怠，关键时候顶得上。车队师傅得到了兰州资环大学全校师生的广泛认可，与此同时，一个响亮的称号——“红色车队”也流传开了。今年，在党史学习教育开展过程中，车队师傅们还主动在车厢内轻声播放经典红色歌曲，得到一致好评。

“我们车队司机师傅13人，其中11人为外聘员工。截至目前，有正式党员两人，入党积极分子1人，5人提交了入党申请书，其他人也都有入党意向。”说起这个一心向党的光荣集体，李逸非常自豪。

“‘红色车队’是我们校园里宝贵的财富，也是值得全校师生学习的‘校园明星’。”兰州资环大学党委书记、院长郑绍忠号召全校师生向车队师傅们学习，“让后勤服务人员工作得有尊严，感觉被重视，这是大学应该有的校园文化和价值取向，在这样的氛围中培养出来的学生将有更加深厚的人文情怀和高尚的道德品质。”（中青报·中青网记者 马富春）

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