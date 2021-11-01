人民网北京11月1日电 （记者孙竞）为推动和引导艺术教育工作的发展，中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会10月31日在北京成立。

成立大会现场。中国教育发展战略学会供图

该专业委员会将为全国大中小学校以及从事文化、艺术教育研究、教学与管理工作的教师和专家学者搭建一个学术交流与能力建设的平台，为全国的艺术教育研究与实践工作者提供支持与服务。

记者了解到，截至目前，中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会已发展单位会员81家，个人会员710名，分别来自中小学、独立设置师范院校、独立设置艺术类专业院校及综合性、研究型、多科性大学和艺术类高职院校以及艺术素质教育培训机构等，涵盖了全国29个省市自治区。

据介绍，中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会主要开展以下工作：一是建立艺术教育专家人才库，开展艺术教育战略性、全局性、综合性研究和学术交流活动，开发艺术教育创新课程、教材、评价体系，总结、推广艺术教育创新成果和成功经验；二是通过学术研究、培训与咨询服务等为大中小学及学前艺术教育，包括音乐、美术、舞蹈及其他相关科目的课程开发、教学改革、能力建设等提供专业化的支持；三是为校内外艺术教育提供交流平台和能力建设服务，开展艺术教育培训工作，提升从业人员的能力和素质；四是组织开展国内外教育机构间有关艺术教育工作的研究、学术合作与交流活动，规划、组织、协调和评估艺术教育科研项目，交流和推广艺术教育科研成果和实践经验。

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