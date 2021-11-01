人民网北京11月1日电 （记者孙竞）10月31日，中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会成立大会暨“中华美育精神与新时代艺术教育战略发展论坛”在北京举行。

论坛聚焦“双减”背景下如何挖掘艺术实践中的德育和美育要素，构建教育良好生态等话题，重点探讨如何开展持续性审美性教育，分享在新时代艺术教育工作的新思路、新举措。

北京师范大学艺术教育研究中心主任周星提出，要倡导国民美育的新美育观。“我们对美育的概念开拓为：不仅仅是一种传统意义的审美知识传导教育，而是全面育人的一种精神、情感、道德品质教育，实现人终身需要的、为人精神情感滋养提升的、实现以德育人的审美精神教化。”

北京大学书法艺术研究所所长王岳川表示，在全国范围内将兴起以美育基本知识、欣赏体验美和专项技能培养为主要内容的校园美育、家庭美育、社会美育。面对美育中存在的以丑为美、师资紧缺、社会和学校重视不够等现实问题，学校、家长应主动跟进，可以通过书法学习入手，让国学美育代代传承下去。

北京航空航天大学人文社会科学学院院长蔡劲松谈到，当前人们的精神审美追求和对美好生活的向往，已成为日益凸显的社会诉求，艺术教育正是实现这一诉求的重要途径。应大力弘扬中华美育精神，发掘艺术及艺术教育新内涵；应不断探索完善发展路径，构建艺术教育及传播新体系；应着力塑造美好心灵，拓展艺术教育新境界。

中央音乐学院原党委书记郭淑兰指出，要弘扬中华美育精神，抓住立德树人，完善人格、塑造美好心灵、激发创造活力的核心要义，探索构建家庭、学校、社会相结合，大中小幼教育相衔接，环境、课程、实践体验相融合的美育机制。

据悉，本次学术论坛由中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会主办。来自全国29个省市自治区的幼儿园、中小学、高校教师、专家学者及相关机构代表近300人通过线上线下方式参加了论坛。

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