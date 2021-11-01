人民网北京11月1日电 （记者孙竞）10月30日，南方医科大学迎来建校70周年。记者了解到，70年来，南方医科大学先后为国家和军队培养了包括两院院士在内的各类医学人才10多万人。

在南方医科大学建校70周年暨附属南方医院建院80周年大会上，南方医科大学党委书记陈敏生说，70年前，学校在抗美援朝战火洗礼中，开始办学历程。从北国到南粤，从军队到地方，学校始终与国家同命运、与时代共发展，初心不改、奋斗不息。

“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山教授说，40年前他就与南方医科大学结下缘分，与南方医科大学多位专家学者有过合作，彼此之间结下了非常深刻的友谊。近年来，南方医科大学发展速度很快，充满朝气。“生逢盛世，当不负盛世。”钟南山寄语广大学子，“年轻人不但要有理想而且要有梦想，不但要有要求而且要有追求，不但要有志气而且要争气，不但要有热情而且要有激情！”

南方医科大学党委副书记、校长黎孟枫表示，70年来，学校始终赓续红色血脉，胸怀“国之大者”，以救死扶伤、保家卫国为初心，以授业兴学、立德树人为使命，以探索中国特色医学教育发展道路和维护人类健康为己任，自强不息、追求卓越。学校将站在建校70周年新起点上，开拓创新、锐意进取，瞄准一流、乘势而上，加快建成“国内一流、国际上有影响”的医科大学，为广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌，为我国医学教育和医疗卫生事业发展、为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

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