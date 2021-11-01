人民网北京11月1日电 （记者李楠楠）为进一步助力5G时代嘉兴涉外知识产权人才队伍培养，打造国际认同度高、知识产权营商环境一流的知识产权示范城市，10月26日，由中国政法大学主办，嘉兴市市场监督管理局、嘉兴市知识产权保护中心承办，高通公司协办的“中国政法大学涉外知识产权高端人才公益培训班-嘉兴站”在嘉兴市知识产权保护中心举行。

知识产权是国家发展的战略性资源和国家竞争力的核心要素，是建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。2021年9月中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，将知识产权工作提升到前所未有的高度，赋予了新的时代内涵。

嘉兴作为长三角中心腹地，把推动知识产权工作作为实施创新驱动发展战略的重要抓手，深入贯彻落实知识产权系列工作，出台《嘉兴市科技金融支持科技型中小企业发展的实施办法》、《嘉兴市科技支行信贷风险补偿基金管理办法》、《嘉兴市专利权质押贷款贴息管理办法》等一系列知识产权创造、运用、保护的政策办法，努力做到让创新成果受到尊重，创造活力迸发涌现。截至今年三季度，全市万人发明专利拥有量43件，每万人高价值发明专利9.2件，知识产权质押融资登记额连续5年年均增幅超200%，知识产权工作取得有效进展。

嘉兴市市场监督管理局张志明副局长在培训班上致辞表示，嘉兴要努力打造长三角知识产权高地，中国政法大学此次主办的“涉外知识产权高端人才公益培训班-嘉兴站”不仅为提升嘉兴专业知识产权工作水平提供了平台，更为嘉兴市涉外知识产权保护工作提供了前沿视角和重要支撑，下一步，嘉兴将围绕纲要着力强化知识产权体系建设，推动知识产权整体发展水平走在全国前列。

据悉，本次培训班邀请了中国政法大学国际法学院院长孔庆江、民商经济法学院教授周长玲、高通公司资深经理姚尹雄分别以企业国际经营中的知识产权风险及其预防和应对、专利法修改对科技创新的影响、5G技术及创新应用为主题进行了分享。

(责编：丁元贺（实习生）、秦华)