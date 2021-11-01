近日，中国应急管理学会校园安全专业委员会第六届年会暨“社会风险与校园安全”高端论坛在南华大学举办。

国家教育行政学院原党委书记、常务副院长黄百炼，中央党校（国家行政学院）应急管理培训中心（中欧应急管理学院）副主任（副院长）、中国应急管理学会秘书长杨永斌，衡阳市人民政府副市长龚学余，南京大学资深教授童星，中国应急管理学会校园安全专业委员会主任委员、南华大学党委书记高山等出席会议并讲话。本次会议吸引了来自中国行政管理学会、中国应急管理学会、教育部高校思想政治工作创新发展中心、中南大学、山东大学等200余名专家学者参与线上会议交流。此外，有7000余名专家学者、大中小学教师、社会组织和企业代表等业内人士线上收看。

开幕式由中国应急管理学会校园安全专业委员会秘书长、中南大学公共管理学院教授张桂蓉主持。杨永斌致辞时指出，校园安全专业委员会充分发挥了社会团体的桥梁和纽带作用，已经逐步形成校园安全教育的独特品牌。他希望校园安全专业委员会在今后的工作中坚持守正创新，坚持问题导向，继续搭建我国应急管理领域的高端交流合作平台，努力为进一步推动我国应急管理事业发展献计献策。

高山代表中国应急管理学会校园安全专业委员会对各位专家和同仁的到来表示热烈欢迎和衷心感谢。他表示，中国应急管理学会校园安全专业委员会时时刻刻把安全放心上，继续为校园安全出谋划策，为教育行政管理部门提出更多好的建议与意见。

主旨演讲由中南大学公共管理学院教授、院长许源源主持，11名与会专家学者分别围绕以统筹校园育人与安全、公众风险感知对其备灾行为的影响等议题发表了精彩的演讲。两场平行论坛在线上进行，24名专家学者探讨了学校安全教育、重大风险防范等内容。

本次会议由中国应急管理学会校园安全专业委员会主办，南华大学、衡阳市教育局、成都市律师协会承办，全国教育系统社会稳定风险评估中心、湖南省教育系统社会稳定风险评估中心、中南大学公共管理学院、中南大学社会稳定风险研究评估中心、四川大学公共管理学院、南京大学社会风险与公共危机管理研究中心、西安交通大学公共安全与应急管理研究中心、兰州大学应急管理研究中心协办。

(责编：林禹彤(实习生)、秦华)