原标题：碳中和世界大学联盟成立

10月27日晚，由东南大学和英国伯明翰大学共同倡议发起的碳中和世界大学联盟成立仪式在南京举行。该联盟汇聚了东南大学、北京航空航天大学、天津大学、大连理工大学、英国伯明翰大学、美国肯塔基大学、俄罗斯国立南乌尔大学等国内外近30所高校，是全球首个聚焦碳中和技术领域人才培养和科研合作的世界大学联盟。

成立仪式上，中国工程院院士、东南大学校长张广军表示，碳中和已经在全球范围掀起一场涉及人类共同命运的大规模运动，倡导建立碳中和世界大学联盟，就是为了充分发挥大学基础研究深厚和学科交叉融合的优势，加快构建大学碳中和人才培养体系和科技创新体系，深入推进世界大学之间的合作交流，全面开展碳中和科技领域高水平人才联合培养和科学研究，并主动加强应对气候变化的国际合作。

张广军介绍，作为联盟秘书处中方高校，东南大学将以该校长三角碳中和战略发展研究院为载体，汇聚全校资源，倾力为联盟建设做好服务、搭好桥梁，努力助推联盟高质量发展。

英国伯明翰大学校长大卫·伊斯特伍德（David Eastwood）在仪式上表示，气候变化是现代社会面临的最大挑战之一，消极影响着全球每个地区和生态系统。碳中和世界大学联盟的成立，将为成员大学和研究机构提供跨越地理界限共同合作的机会和能力。伯明翰大学将与联盟成员一道，通过科研合作、进取创新，为实现联盟的发展目标提供可持续能源解决方案，共同应对全球气候变化挑战。

江苏省副省长马欣对联盟未来发展提出了三点期待，一是期待联盟能够发展成为全球碳中和领域科研合作的重要平台，激发绿色技术创新活力，强化关键前沿技术联合攻关，推动国际产能和装备制造合作，促进科研成果转化和产业化，助力形成以市场为导向的绿色低碳技术创新体系；二是期待联盟能够发展成为全球碳中和领域人才协作培养的重要平台，共建碳中和相关学科专业，加强师生学术交流与联合培养培训，努力造就更多具有国际视野、前瞻思维的碳中和领域专业化、高层次人才；三是期待联盟能够发展成为全球碳中和领域决策咨询的重要平台，充分发挥研究优势、学科优势、人才优势和对外开放优势，积极开展前瞻性、针对性、储备性的碳中和政策研究，为政府提供高水平决策咨询服务。

东南大学能源与环境学院院长肖睿介绍，未来，联盟计划举办国际大学生碳中和知识竞赛、碳中和主题国际学术会议、高层次人才联合培养、成果转化推荐展等多种活动。（记者 金凤）

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