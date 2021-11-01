原标题：东北师范大学：传承红色基因 推动思政教育创新

东北师范大学的前身是1946年2月始建于辽宁本溪的东北大学，而后在战火中辗转于丹东、通化、梅河口、吉林、长春、哈尔滨，1946年6月定址于佳木斯。1948年7月，南迁吉林与吉林大学合并，定名东北大学。1948年至1949年间，原沈阳东北大学、长春大学、长白师范学院等校陆续并入东北大学，使东北大学发展成为当时东北地区规模最大的综合性大学。1949年7月，学校迁至长春。1950年4月，东北大学易名为东北师范大学，隶属教育部，成为一所以培养新型中学师资为目标的高等师范院校。诞生于炮火中，扎根在热土上，东北师范大学的成长历程中赓续着深厚的红色基因。作为中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学和延安大学的主要承继校之一，近年来学校大力推动红色基因传承，多措并举将红色基因融入育人实践中，积极推动思政教育创新。

传承红色校史 根植爱校情怀

巍巍东师，溯源延安。校史是一所学校发展的根基，也是“四史”融入高校思想政治教育的重要依托。学校深入挖掘70余年校史中的红色基因，从中凝练出“强师报国，求实创造”的东师文化。学校多次组织师生到延安寻根，带领师生重温学校早期历史。学校通过微信、微博、学校新闻网等新媒体平台，以及宣传栏等渠道，加强红色校史宣传；通过配发校史书籍、编纂校史画册、制作校史宣传片，让广大师生时刻牢记红色血脉，传承红色精神，将东师文化融入学习与工作之中，根植爱校情怀，凝聚建校强校的共识，并从中激发蓬勃的报国之志。

学校重新修订校史，以校史为依托推出“强师报国的特色之路”主题教育展，回溯学校与新中国共同成长的历程，凸显使命担当。学校为张学思、张如心等学校创办者塑像，以弘扬建校初期老一辈先驱者的革命精神，用先辈的伟大事迹和他们为祖国作出的卓越贡献浸润师生心灵，让师生在潜移默化中接受红色教育，沿着前辈的足迹奋勇拼搏、砥砺前行，为实现两个“一百年”奋斗目标接续努力。

挖掘师德典型 赓续红色传统

人才培养，关键在教师。新时代对教师队伍的能力和水平提出了更高的要求。学校始终关注师德师风建设，深入挖掘师德典型，打造有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的师资队伍，为赓续红色传统、培养新时代优秀人才筑牢根基。

学校原校长郑德荣同志是“全国优秀共产党员”“全国优秀教师”“改革先锋”“最美奋斗者”等荣誉获得者，一生致力于中共党史、马克思主义中国化、中国特色社会主义理论体系、毛泽东思想、共产国际与中国革命关系研究工作，为国家、为社会作出了卓越贡献。学校以郑德荣同志为师德典型，设立郑德荣同志先进事迹陈列室，面向社会开放；出版《红色理论家——全国优秀共产党员郑德荣》一书，引导广大教职员工在实践中对标对表，学习他一生信仰马克思主义的笃定和执着，终生致力于中共党史学术研究的追求和创新，毕生悟初心守初心践初心的奉献和坚守，并将学习中焕发出的热情转化为报效祖国的磅礴动力。

学校还建立师德建设长效机制，每两年评选一批“郑德荣式好老师”，挖掘身边的优秀教师，培育潜在的师德典型，建立学校师德资源库，充分发挥榜样力量，在全校范围内掀起向师德典型学习的热潮。

聚焦主题教育 创新思政育人

思政育人是高校落实立德树人任务的关键一环，学校聚焦党史学习主题教育，把党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史与思政课程结合起来，创新方式方法，开展多元化的思政教育。

学校深刻认识到“四史”中蕴藏的思政教育价值，从中国共产党百年的奋斗历程和新中国的建设征程中汲取宝贵教育材料，融入思政教学中，筑牢师生的爱国情怀，提升思政育人成效。学院多次开展教学研讨，不同课程的教师发挥各自优势，深入探讨主题教育与思政课程的融合方式，针对思政教学中经常遇到的问题，以多元的课堂内外教学调动学生的学习热情，为思政教学注入全新活力。

学校还充分发挥各平台的独特优势，让“四史”融入高校思政教学的渠道更加多样化。通过“学习强国”APP、学校微信公众号、微信群等平台，在传统思政课堂的基础上打造更符合时代发展需求的线上教育渠道，以更贴近青年学生的方式开展思政教育，让思政教育从课堂延伸至线上，线上线下互为补充、相互呼应，进而形成日常化、全面化的教学模式，推动“四史”教育走深走实、入脑入心。

开展丰富活动 筑牢理想信念

学校聚焦思政教育的主题主线，充分发挥学科优势，结合学校具体实际，组织校内外专家开展专题讲座，举办丰富多彩的各类思政主题活动，推动多主体参与到思想政治教育的铸魂育人之中，让思政教育走出课堂，不断拓展广度和深度。

今年4月，“铭记百年党史·传承红色基因”党史学习教育系列专题党课正式开启，首场讲座以《学党史 守纪律 强师德 正师风》为主题讲授党课，用生动的语言和丰富的案例激励师生发扬红色传统，以昂扬的斗志投身学习和工作。由学院党委、学院关工委主办，化学学院本科生党支部承办的“讲好入党故事·传承红色基因”主题党课第一课，以《迎难而上——理性的力量》为主题教育引导全体师生党员、积极分子筑牢理想信念。

学校还举办了“传承红色基因·迎接建党百年”——“图绘东师”主题作品征集活动、以学生为主的“东师传讲人”党史专题系列活动、“传承红色基因·迎接建党百年”主题作品展等丰富多彩的活动，鼓励师生传承学校70余年的红色基因，弘扬“强师报国，求实创造”的东师文化，将“四史”融入高校思想政治教育的方方面面，以“润物细无声”的方式浸润师生心灵。

（作者：凌晶垚）

(责编：李依环、温璐)