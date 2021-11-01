原标题：为农牧区学生安好“第二个家”

10月21日，呼和浩特市土默特左旗白庙子镇中心学校学生自助打饭。中青报·中青网记者 石佳/摄

10月20日，兴安盟科尔沁右翼前旗俄体小学学生在整理宿舍。韩双龙/摄

10月20日，兴安盟科尔沁右翼前旗俄体小学学生在接热水。韩双龙/摄

如今的付永亮，是一位“底气十足”的乡村学校校长。

他笑称，呼和浩特市土默特左旗潘庄民族学校（以下简称“潘庄民族学校”）的主教学楼，“是潘庄村最好的房子”；走进音乐教室，他会指着马头琴、电子琴、非洲鼓骄傲地说：“我们村里的孩子什么乐器也不缺”；来到地球科学室，看着几十种自然科学仪器和3D打印机、天文望远镜，他又道：“就算是市区里的学校，都不见得有这么多设备。”

付永亮从2003年起就在潘庄民族学校任职，在他看来，乡村义务教育越来越受到重视，现在乡村学校建设得不比城里学校差。

近年来，内蒙古加强农村牧区寄宿制学校建设，致力于改善农村牧区义务教育阶段学生的就餐、洗浴、如厕等生活条件，集中解决义务教育阶段学校大通铺、食堂土灶台、火炉取暖等问题，促进城乡义务教育均衡发展。中青报·中青网记者日前走访了内蒙古多所农村牧区寄宿制学校，看到宿舍干净整洁、餐厅宽敞明亮、塑胶操场焕然一新，教学楼内还有美术、书法、科学等多个活动室，学校已然成为农牧区学生的“第二个家”。

“村里最好的房子”

走进内蒙古呼和浩特市土默特左旗潘庄村，远远就能望见一栋3层楼高的红色建筑，被包围在低矮的白色平房之中。这栋红色建筑是潘庄民族学校的主教学楼，也是付永亮口中“潘庄村最好的房子”。

付永亮向中青报·中青网记者细心介绍着他对学校的每一处设计，厕所里他特意让人做了支架可以挂拖布，塑胶操场上以前有一个七人制足球门，后来他改良成了两个五人制的足球门……

从2019年起，潘庄民族学校发生了不少变化。教学楼、宿舍楼安装了饮水机、冲水式厕所，还设置了淋浴间，食堂的土灶台也升级为电灶台，还添加了电烤箱、蒸柜、馒头机等设备，厨房电器设备一应俱全。

“以前我是提着暖壶到那边的水房打水。”潘庄民族学校六年级二班学生张佰合一边在饮水机上接热水，一边指着教学楼外的水房说。

目前，教学楼的水冲式厕所还未正式投入使用。付永亮坦言，由于村里还没有排污处理系统，所以尽量不使用教学楼的水冲式厕所，“白天上课，学生去旱厕，晚上在宿舍楼里用水冲式厕所。”

王茂柱在潘庄民族学校待了25个年头，见证了这所学校的点滴变化。他回忆，原来学校的布局呈“韭”字形，三排教室，一排宿舍楼，校舍都是砖木结构的平房，“当时也算是村里最好的房子了。”

王茂柱记得，一间36平方米大的宿舍，40多个学生挤在大通铺上睡觉，“谁要是半夜起来上厕所，回去就没地方睡了。”

“校安工程”启动后，潘庄民族学校发生了翻天覆地的改变，教学楼、宿舍楼、餐厅拔地而起，可容纳两百人的餐厅解决了学生的吃饭问题。王茂柱说，以前学校没有餐厅，都是打一桶菜提到宿舍，再给学生舀到饭盒里，“先捞稠的，再舀稀的。”

最让付永亮感到踏实的是新建的宿舍楼，他坦言以前学生宿舍生火炉，自己没睡过一个好觉，每晚他都会到各个宿舍，查看炉子里面烧的煤有没有灭，“再三确认也不能完全放心。”

潘庄民族学校现有148名学生，其中140名住校，近60%的学生是少数民族。付永亮说，在这里上学的孩子家里条件都不太好，几乎都是爷爷奶奶带，所以大多数学生都住校。

今年9月新学期开学时，有一个学生迟迟没有交伙食费，付永亮给学生的父亲打了好几个电话都没人接听，后来才知道孩子的父亲出了车祸人在医院。学校班子开会决定给这名学生免了伙食费。据了解，潘庄民族学校每学期因为家庭贫困，全免、半免伙食费的学生有十几个。

如何让学生感受家一样的温暖

“虽然我们是农村学校，但也要给孩子提供最好的住宿条件，让他们感受家一样的温暖。”内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗大坝沟中学校长贾晓锐说。

大坝沟中学是一个典型的寄宿制学校，350名学生全部住校。这些学生的家离学校最近的在十几公里外的科尔沁镇远景村，最远的则在驱车3个多小时才能到达的察尔森镇沙力根嘎查。学生中40%是农村牧区的单亲家庭、留守儿童和孤儿，还有60%是低保户、稳定脱贫户、大病家庭，享受学校的住宿补助。

10名教师专职管理宿舍，96名教师参与夜间值班，每个周末有70到90名学生“无处可去”，要留在学校。放弃休息日、轮流“照看”学生，便成了老师们的日常。

“我喜欢住在学校，宿舍比家里条件还好，洗漱随时有热水，不用烧煤，既暖和又干净。”大坝沟中学八年四班的梁瀚聪告诉记者。

宿舍内，统一的床垫、被褥整齐划一，学生把被子叠得有棱有角，床单铺得平平整整，毛巾搭成一条线。8名学生住在一个屋里，洗手间内热水器、饮水机、洗手池、水冲式厕所样样齐全。

校园里，葱翠挺拔的松树整齐地排列在道路两旁，一条笔直宽阔的柏油路直通宿舍楼。“宿舍是我家 文明靠大家”的背景墙首先映入眼帘，一条条宿舍管理制度、一幅幅温馨的墙体画随处可见。

学校还有120平方米的淋浴房，每周四、周五开放，可容纳30名学生同时洗澡。食堂共有两层，1000多平方米，可供350名学生就餐。座椅上五颜六色的棉垫格外显眼，这是学校在天气转凉后特意加设的。

早餐肉蛋奶、午餐晚餐天天不重样，采购、入库、储存、出库、加工、留样、消毒一样都不能少，配餐标准化、食品安全化、管理规范化、营养均衡化已成为学校食堂管理常态。

眼前的一切是大坝沟中学2020年改造后的结果，改造投入资金60万余元，光亮的地板砖代替了凹凸不平的地面，破旧的墙面洁白一新，土暖气改为电暖气，男女生宿舍之间的铁栅栏换成了防盗门。

据介绍，2018年至2020年，兴安盟科尔沁右翼前旗在城镇建设中合理规划义务教育学校布局，投入资金约23535万元，新建及改扩建校舍99229平方米，“校安工程”“薄弱学校办学条件改造”“标准化建设”……随着一个个项目的落地，当地38所农村牧区寄宿制学校实现食、宿、厕、洗、饮、暖六方面设施全面达标。

农牧区学校变身亮丽风景线

距大坝沟中学32.8公里的兴安盟科尔沁右翼前旗俄体小学，一栋4287平方米的宿舍楼屹立在学校东南角，56个房间按照一到六年级依次排列。宿舍墙上，用粉色字体写着“温馨小屋 我的家”，旁边还有绿树、花朵、小鹿等精心设计的图案，空气中弥漫着消毒水的味道。

饮水机、洗漱间、水冲式厕所是学校每个楼层的标配，1.2米高的PE板围在墙四周，不仅防污、防尘、防潮，还增添了宿舍的明亮度。洗漱间里，一个个椭圆的洗手池十分干净，学生们照着镜子，弯腰洗脸，也很方便。但没改造之前，这里是一个50公分的水泥台，学生们踮起脚才能接到水龙头里的水，然后蹲在地上洗脸。

宿舍楼悄然发生变化的同时，旁边的食堂也换上了崭新的吊顶、瓷砖地面。菜品营养丰富，午餐、晚餐都有3个菜，每周两次鸡肉、两次排骨，两周一次红烧肉。

“孩子在学校吃得好、住得好，我们特别满意，虽然我们家离学校不远，但也愿意让孩子住校。”家住俄体镇兴安村的家长张欣说。

远在1000多公里外的呼和浩特市土默特左旗白庙子镇中心学校，也有着同样的标准化设施。中午12点左右，白庙子镇中心学校的学生们涌到食堂，排队打饭。这天的菜谱里有鱼香肉丝、烧茄子，一名男同学舀了满满一碗菜，还有的学生吃完一碗后又来盛菜。

独立的淋浴间，宿舍洗漱间装上大镜子，水龙头可以调节流出热水……白庙子镇中心学校校长殷利军细数着，2019年以来学校餐饮住宿条件的变化。

殷利军介绍，之前用土灶台烧火做饭，现在有两个大的电灶台，还有烤箱、蒸柜、冷藏柜等设备；此外，特别设置了消毒洗水区域，“学生进入食堂必须先洗手才能吃饭。”

午后，学生来到学校修建不久的塑胶操场上体育课。“以前的土操场是刮风一嘴沙、下雨一身泥，户外运动很难开展。现在有了塑胶跑道、足球场，同学们一下课都会来运动。”殷利军说，在书法、美术、音乐、科学等兴趣教室内，各类设备也应有尽有，学生可以在老师的指导下，进行丰富多彩的课外活动。

据了解，内蒙古自治区已累计投入资金92.51亿元，新建（改扩建）校舍建筑308万平方米、室外运动场地520平方米，惠及76个旗县2087所学校107.66万名中小学生。薄弱学校办学条件得到大幅改善，许多农村牧区学校成为当地一道亮丽的风景线。（记者 石佳 通讯员 贺心欣）

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