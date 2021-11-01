原标题：中国石油大学（北京）毕业生服务西部：为国献石油 大漠写青春

曹立虎在检查设备。受访者供图

“戾阳荒滩火烧山，春风难度草不发。

驱车纵横天山下，朝迎星辰晚披霞。

四野雷声阵阵快，电如长龙雨如纱。

数载青春应无价，一袭红装为国家。”

中国石油大学（北京）克拉玛依校区2020届毕业生何柏言写下这首诗时，就决定留在新疆克拉玛依，成为一名石油人。去年临近毕业时，他和另外117名选择留在新疆的校友一起给习近平总书记写了一封信，“表达我们为什么要留下和把新疆建设好的决心”。习近平总书记在回信中表示：“我支持你们作出的这个人生选择。”

在许多人看来，年轻人就业选择艰苦的行业和偏远的地区，是不容易的。中国石油大学（北京）就业中心主任黄磊告诉中青报·中青网记者，该校每年可分配毕业生中，有超过四分之一的年轻人会选择到西部基层单位就业，其中绝大部分同学奔赴石油石化企业生产一线工作。今年，725名毕业生作出了这样的选择，较上一届增加16.58%。

到底是什么样的吸引力，让这些年轻人选择到“一线”为祖国献石油？

“为了能有作为。”6年前，刚从中国石油大学毕业的曹立虎也作出了和何柏言相似的决定：到新疆塔里木油田去。谈及当年的人生选择，他给出了这个经得住时间考验的答案。

曹立虎当时既有希望留校，也可以进入北京的研究单位工作。但他毅然选择了当时“不是很景气”的石油行业，并且一心想去“一线”。他认定戈壁大漠里的塔里木油田，“因为塔里木油田是一个年轻的油田，能有作为”。

“搞石油的就得到油田去，到现场去！”曹立虎在接受采访时说：“现在证明我的选择是正确的。”目前，他是中国石油塔里木油田公司油气工程研究院采油气所油田化学室主任。

塔里木油田地处塔克拉玛干沙漠，石油和天然气的开采面临高温、高压的难题。为了保证开采的安全性，这几年，曹立虎带头研发了高温高压井完整性的管理系统，用信息化手段监控开采过程，分级管理诊断井的安全状态，不必出现一点小问题就关停，在保障安全的同时提高了开采的效率。“这个系统获得了14项软件著作权，可以说性能比肩国外同类系统。”

2020年年底，塔里木油田油气产量当量超过3000万吨，成为我国第三大油气田。这其中，便有曹立虎的贡献。他骄傲地说：“我们给‘西气东输’供天然气，北京、上海、香港都用着我们的气。”

但曹立虎并没有满足于已有的贡献，他从国际关系到能源现状，再到国家规划，进行了理性分析和思考，然后更加坚定了“能有作为”的想法。他相信未来会迎来更大的突破。

相比于曹立虎盼望一展身手的心情，刚进入职场的何柏言目前的心愿很简单，他幽默地说：“我现在就想找个坑，把我这个萝卜埋好。”

他之所以愿意留在克拉玛依，是因为相信自己在这里比在其他地方“能创造更多价值”。

作为服务国家能源战略、扎根西部的优秀毕业生代表，他在今年5月举行的全国高校毕业生基层就业主题座谈会上，道出了激发自己“创造价值”的动力：

“2019年实习，我跟随老师前往距离乌鲁木齐市250公里的新疆油田准东采油厂火烧山作业区。有一次，我跟带我的郑师傅在暴雨中穿梭于各个油井之间巡井，仿佛雨水根本不存在。直到雨越下越大，完全看不清道路的时候，我们才回到集合站避雨。郑师傅告诉我，20年来，即便碰上下雨，只要能看见路，他们就继续巡井；实在看不见路了，就在集合站歇一会儿，再继续去巡井。冬天，他们就在车轮捆上防滑链巡井，车到不了的地方就走路去巡井，‘只要今天这口井需要巡检，就要想方设法检查完’。”

何柏言说：“这次实习让我明白了石油人身上所肩负的责任与使命。”他告诉记者：“很难想象郑师傅像我一样年轻时面临着怎样的困难。他们可以，为什么我不行？我觉得我身上也有一份责任。”

“只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。”曹立虎说，这是远在边陲的石油人都懂得的一句话，他们选择了荒凉的沙漠，为的是创造更精彩的人生，而个人的命运往往是在和国家民族命运紧密结合时，才最为精彩。

曹立虎至今保留着原石油工业部部长王涛给他的寄语，他告诉记者：“我在2015年获得王涛英才奖学金，老部长鼓励我到新疆塔里木去，工作两年后，我给老部长写信汇报工作，老部长给我写了寄语‘到基层去，到艰苦的地方去，到祖国石油事业发展最需要的地方去’！”

曹立虎坦言，面对荒无人烟的大漠偶尔是会感到孤独，见不到繁华街道有时也会觉得遗憾，但转念一想，自己是为了“国家能源的重大需求”，在“最需要的地方”，做着关系到国计民生的重要工作，使命感和荣耀感就会压倒孤独和遗憾。

在曹立虎和何柏言看来，大漠虽荒凉，但却富有“使命感、荣耀感”，它们仿佛在散发光和热，就像照进人心里的阳光，能让偶尔凝结起来的小冰疙瘩消融。

曹立虎开玩笑说：“你们不要一宣传就说我们有多艰苦，那样就没人愿意来了。”他说：“我们没有想象中那么艰苦，其实也挺好的。我们属于高科技行业，工作内容很有挑战性，行业也很有发展。”

记者问他们，如果再选一次是否会离开？

曹立虎坚定地说：“我不走，否则当初就没必要来。”何柏言说：“克拉玛依是一座很美的城市，我一定要在这里留下点什么。”（记者 张茜）

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