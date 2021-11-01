原标题：红色影视变生动教科书 “电影+”育人传承伟大精神

中新网上海10月31日电 记者31日获悉，第四届全国中小学生电影周在上海成功举办。

教育部党组成员、副部长郑富芝指出，一部部优秀的红色影视作品，就是一本本生动的教科书。本届电影周活动突出了鲜明主题，将中国共产党党史学习教育贯穿始终，通过优秀红色电影来讲好党史故事，传承伟大精神。

本届电影周包括优秀红色影片展映、中小学生微电影征集展示、影视教育进课堂、影视教育主题论坛、影视教育观摩考察等系列活动，通过多个媒体平台展映推荐影片，展示微电影作品，播出开闭幕式。

郑富芝希望广大中小学校推动影视教育与落实“双减”任务相结合，与品德教育、学科教学、课后服务、家庭教育相结合，推动影视教育深入开展；希望广大电影工作者切实承担起以电影艺术塑造少年儿童心灵的重任，创作出更多符合时代要求、符合教育规律、深受孩子们喜爱的优秀影片；希望社会各界继续支持中小学影视教育工作，让优秀影片更好地服务中小学生全面发展和健康成长。

电影周期间，上海作为承办方举行了丰富多彩的系列活动，比如：将教材内容与电影教学有机整合的“‘悦读’光影，助力多彩人生”教学展示活动；在影视产业园区和国歌展示馆、百代小楼等红色场馆开展的国歌主题研学实践活动；聚焦上海16个区“非遗”特色的2021年上海市学生中华优秀传统文化主题月系列活动等，从线下到线上，从校内到校外，引导学生回顾党的百年光辉历程，充分发挥“电影+”的育人作用。

上海市人民政府副市长陈群表示，开展中小学影视教育，是丰富中小学育人方式的重要举措，也是“零零后”“一零后”孩子们喜闻乐见、易于接受的教育形式。上海将继续加强中小学影视教育，完善多方协同育人机制，优化影视教育方式方法，唱响主旋律、弘扬正能量，进一步激发学生对党、国家和人民的热爱，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。(记者 陈静)

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