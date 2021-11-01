本报记者 史一棋

在密闭的房间里，8名高中生围坐桌前，跟随游戏主持人的引导进行分析推理，寻找潜伏的“罪犯”……这是笔者在一家沉浸式剧本推理游戏体验馆看到的场景。

近年来，主打逻辑推理的剧本推理游戏吸引了一些年轻人参与。剧本推理游戏是一种真人角色扮演游戏，多名玩家依据虚构剧本中的“案情”与人物设定进行演绎，通过搜证、分析和讨论，找出藏在玩家中间的“罪犯”。不过，部分剧本推理游戏中潜藏着暴力、血腥等剧情，让一些家长担心不已。

“我家孩子刚上初中，周末和几个同学相约去玩剧本推理游戏，回家后感觉他有点害怕，晚上睡觉还要开着灯。”浙江杭州市读者吴女士说，一些剧本推理游戏所使用的剧本充斥着恐怖、暴力，并不适合未成年人玩，“我专门去店里了解了一下，发现不光剧本，店里的场景布置也挺吓人的”。

刺激的剧本内容、现实感强的场景布置、多角色换装体验，大大增强了剧本推理游戏的沉浸感，也吸引了一些未成年人沉溺其中。甚至有部分商家专门以暴力、恐怖、色情等不良内容为噱头，将之穿插于游戏过程中，令人担忧。

“除了大学生、上班族，也有不少中学生趁着周末或节假日来我们店里玩。一次剧本推理游戏要花五六个小时，长时间沉浸在这种氛围中，对学生还是有明显影响的。”一家剧本推理游戏体验馆负责人表示。

有读者来信建议，剧本推理游戏企业门店应当注重保护未成年人的健康成长，在显著位置张贴公告，提示未成年人少玩或者不玩。甘肃兰州市读者曹先生建议，门店所使用的剧本应当标明建议体验年龄，那些掺杂暴力、恐怖情节的剧本要限制未成年人参与。

“沉浸式体验的剧本推理游戏可能会让一些玩家陷入角色与故事情节太深，影响身心健康。”北京读者王女士是一名心理咨询师，“未成年人心智尚未成熟，剧本中过度恐怖、暴力的情节与环境渲染容易让他们受到惊吓，留下心理阴影甚至造成心理创伤。”

“剧本推理游戏还是个新事物，有关部门尚未对其进行分类定性，亦未出台相关的法律法规予以规范，缺乏监管与处罚依据。”中国科学技术协会全国委员会委员许泽玮表示，要引导剧本推理游戏健康发展，应尽快完善法律法规，通过成熟的行业准则对市场进行监督管理，并在市场准入退出机制、版权保护等方面进行规范。

许泽玮建议，应尽快出台包括年龄分级制度在内的行业准则，积极引导商家与相关工作室进行剧本作品自审与自律整改，鼓励创作者多创作具有积极文化内核、弘扬社会主义核心价值观的剧本。

比如，有的博物馆将历史文化知识融入剧本中，推出了一些寓教于乐的剧本推理游戏。长沙博物馆和湖南省茶叶博物馆在剧情中添加了丰富的茶文化知识，洛阳博物馆将金狮串饰等文物作为游戏中的关键线索。玩家在体验故事、进行推理的同时，可领略历史文化知识。

（张静旖参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年11月01日 07 版）

(责编：李依环、温璐)