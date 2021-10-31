展览现场。 童笑雨摄

少年儿童眼中的世界长啥样？是高楼林立的繁忙城市，还是野趣横生的田园乡村？答案，或许可以在浙江杭州西子湖畔的一场少儿书画展中找到。

10月30日，2021年“国寿小画家”第十一届浙江省少年儿童书画主题展在杭州西湖博物馆总馆展出。现场共展出超百幅少儿书画作品，勾勒出了童心童眼下的共富风景，展现了浙江乃至中国的活力与魅力。

来自嘉兴的黄奕承在自己的作品前合影。 童笑雨摄

书画艺术是文化宝库中一颗璀璨的明珠，青少年是一个民族伟大复兴的新生力量。自2011年起，“国寿小画家”品牌活动已连续开展11年，累计参与人数达到233万。当天展出的作品，系今年征集所得。

据悉，今年大赛自7月启动征集以来，浙江共有7.6万名小艺术家围绕“幸福的源泉”“我心中的英雄”“我眼中的家乡”“我想象的未来”四个命题开展创作，11个赛区共收到作品2.1万幅。

展览现场。 童笑雨摄

经过浙江省美协、浙江省书协和浙江画院权威专家现场评审，102幅作品“脱颖而出”，并在杭州西湖博物馆总馆进行了为期3天的展览。现场，参观者只需要扫码便可观看作品介绍视频，了解作品背后的故事。

刚进入展厅，记者就被一幅色彩绚丽的绘画作品所吸引。这是此次大赛的金奖作品《花瓶一样鱿鱼》，作者是来自浙江舟山的10岁女孩李俊雅。

李俊雅介绍，这是一幅渔民画。她想通过这幅作品，展示舟山渔民应对大风大浪的拼搏精神以及捕鱼丰收时的喜悦之情。

展览现场。 王刚摄

横竖撇捺书写中国文字，一笔一画绘就时代风貌。9岁的黄奕承来自浙江嘉兴海宁，他在作品《我爱家乡 敬礼建党100周年》中，采用剪贴画的方式，画出了家乡，体现了时代变迁。

作品中，一座嘉绍大桥将整个画面一分为二。正如作品名称所体现的，南湖红船、南关厢、浙江大学海宁校区等特色建筑见证了嘉兴100年来的变迁。

“我想用不同的建筑来体现家乡的变化。”黄奕承说，作品中出现的点位，都是自己曾参观、游览过的。正是因为深入其中，才感受到嘉兴是一座历史与现代交织、文明与历史融合的城市。

文章合为时而著。如黄奕承一样，现场很多孩子的作品，或多或少都与生活和时代相关。作品中，有“杂交水稻之父”袁隆平，有“逆行”的消防战士，也有他们对使用公勺、公筷的呼吁。

来自杭州的唐皓轩展出的是一幅书法作品。他书写的是唐代诗人王昌龄的诗作。“‘但使龙城飞将在，不教胡马度阴山’。我很喜欢这首诗。”唐皓轩说，在写这首诗之前，自己在新闻上看到了很多有关边防战士的新闻，被他们的事迹和精神所折服。在千挑万选后，才选择了这首诗。“因为和当时的心境很贴切，也是为了表达我对这些战士的崇敬和钦佩。”

唐皓轩告诉记者，对自己而言，此次作品在西湖博物馆展出，不仅是一次鼓励，更是一次学习的机会，“现场展出的每一幅作品我都看过去，细细品味。”

“他写得和我在字帖上看到的一模一样”“他的空间和布局很好”……关于书画艺术的交流碰撞，在现场不时发生。诸如此类的讨论，成为展览现场的另一道风景。

展览现场。 王刚摄

中国人寿浙江省分公司副总经理叶锋表示，当代中国少年儿童既是实现第一个百年奋斗目标的经历者、见证者，更是实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的生力军。

他希望，此次展览的举办，在推动少儿艺术教育发展的同时，也能让小朋友们以书画艺术为纽带，和时代同频共振，通过绘画来尊重历史、着眼当下、畅想未来。

据悉，此次书画主题展由浙江省美术家协会、浙江省书法家协会、浙江画院指导，中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司、中国新闻社浙江分社新闻发展中心主办，杭州西湖博物馆总馆协办。（童笑雨）

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