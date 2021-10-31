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从“赢在起跑线”到“赢得未来”（师说）

马  骏
2021年10月31日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　大数据、人工智能、物联网……层出不穷的新技术新应用，正一步步揭开未来世界的模样。面对未来，很多家长期待孩子能“赢在起跑线”。但何为真正的“起跑线”，又该如何客观理性地看待“起跑线”？只有审慎思考、科学分析，才能做出正确选择。

　　首先应该关注的，是孩子身体健康的起跑线。身体是人生奋斗成功的本钱。当下，一些家长对孩子过度宠爱，不愿意或不敢让孩子进行体育活动，一些孩子从事体育锻炼的时间有限，“小胖墩”“小眼镜”陆续出现，这为孩子一生的健康成长埋下隐患。重视身体健康的“起跑线”，帮孩子规划和协调好学习与运动的时间，鼓励孩子从事多种类型的体育锻炼，循序渐进地培养并发展他们的运动兴趣，形成运动习惯、提升体育素养，才能为人生的长跑打好坚实的身体基础。

　　还应该关注孩子品格的起跑线。人无德不立，无论未来如何变化，优良的品德都是孩子未来发展与成功必不可少的重要条件。无论家庭教育还是学校教育，都要培养对社会有用的人、有健全人格和优良品德的人。特别是在孩子世界观、人生观、价值观形成的关键时期，学校、家长和社会更应花大力气，引导学生在构建自我的过程中既彰显个性，又敬畏规则；既注重自我实现，又愿意服务社会；既根植中华，又放眼世界，以美好的德行为人生筑基。

　　还要关注能力与习惯的起跑线。新技术迅猛发展，未来青少年赖以生存发展的必要条件，是自身的素养与能力。因此，从小培养孩子的能力至关重要。特别值得注意的是，能力不仅仅包括学习知识的能力，还包括想象力、创造力、逻辑思维能力、实际操作能力、人际交往能力、感知爱与幸福的能力、抗挫折能力等。当然，与之相关的，还要培养孩子们的习惯、注意呵护和激发孩子们的广泛兴趣，让孩子们始终保持对未知的好奇以及探索精神，用良好的行为习惯和积极向上的生活态度，为孩子们插上飞向成功的“隐形翅膀”。

　　面对未来，只要我们以理性的视角，抓住孩子成长的关键时期，引领孩子们在正确的“起跑线”上奔跑，一路坚定前行，就一定会创造精彩的未来。

　　（作者为北京市呼家楼中心小学教育集团校长）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月31日 05 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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