本报记者 丁雅诵

“经历过抗击疫情的众志成城，每当看到万家灯火，我的内心就会无比幸福与温暖。作为一名选调生，在基层工作中，我深刻感受到‘上下同欲，则无往而不胜’的道理，深刻感受到人民上下一心的凝聚力，深刻感受到体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力的中国制度优势。”讲台上，武汉大学2017届毕业生何东格回忆起自己下沉社区、参与一线抗疫的80多个日夜，感触很深。

这场演讲面对的，是武汉大学“青年马克思主义者培养百千万工程”的学员们。依托团校，突出政治教育，培养万名左右先进性强的优秀团员；依托未来学院，突出政治培训，培养千名左右又红又专的学生骨干；联合马克思主义学院，突出政治锻造，培养百名左右坚定的青年马克思主义者……自2008年以来，武汉大学大力推进“青马工程”，一批强信念、能干事、敢担当的青年马克思主义者涌现出来。

“让马克思主义的种子在学生心中生根发芽，帮助他们坚定为人民服务的信念，教会他们为人民服务的方法，这是我们的初衷。”武汉大学团委书记黄鑫介绍，通过课堂学习、思辨讨论、参观研学、实践锻炼，将“第一课堂”与“第二课堂”紧密结合，学校累计分层分类培养12批10万余名学员。

记者了解到，在“青年马克思主义者培养百千万工程”中，“双学位、双导师、双课堂”的培训班模式是全国首创。“武汉大学每年划拨专项经费50万元，在全校大一年级本科生中遴选出50名学生，进行为期2年的专门培养。依托马克思主义学科优势，由马克思主义学院负责理论教学、校团委负责实践教学，学校为每名学员配备理论导师和实践导师，符合标准的学员可以获得思想政治教育专业第二学位。”武汉大学党委副书记屈文谦介绍。

加强理论武装，学员们既要系统学习《马克思主义哲学》《马克思主义中国化专题》等课程，还要学习《习近平谈治国理政》《价值观教育与当代社会思潮评析》等专题课程。课堂之外，“青马班”会定期举办“青马思辨会”“青马微课堂”，设计典型案例讨论、主题辩论、场景模拟等，让学员在学思践悟中构筑马克思主义信仰。实践方面，除了周末要在校内和周围社区开展志愿服务活动外，“青马班”学生每年暑假都有一项调研任务，大一暑假走访贫困地区、了解国情民情，大二暑假到街道和乡镇实习，大三暑假结合第二学位论文开展调查研究。

“祖国和人民需要的地方，就是我们的实践课堂。”“青马班”二期学员赵广超走进贵州省威宁彝族回族苗族自治县石门坎乡，在支教的同时，当起了当地“脱贫夜校”老师，帮助农民脱贫致富。“在祖国和人民需要的时候，就要站出来、顶上去。”“青马班”四期学员苏嘉烨在疫情防控期间动员上千名武大志愿者，为641名医务人员子女提供3万余小时的线上心理疏导和学业辅导……

截至今年6月，已有四期“青马班”学员结业，他们之中，党员比例高达95.45%。如今，在武汉大学，“人人知道青马，人人关心青马，人人争取加入青马”的育人氛围正在形成，“培养一批骨干，带动一批学生”的效果日益显现。在办好本科生“青马班”的基础上，以到西部基层就业为导向的研究生“青马班”、以青年医护人员为主体的医护人员“青马班”也已陆续开班。

几年来，武汉大学党委书记韩进一直坚持给“青马班”学生讲授第一堂课。“武汉大学是我国最早研究和传播马克思主义的高校之一，是一所社会主义大学。为党育人、为国育才，就必须教会学生马克思主义的基本理论和立场、观点、方法，通过更系统、更深入的培养方式，通过进基层、进农村、进关键领域行业的实践锻炼，真正培养一大批堪当时代重任的青年马克思主义者。”韩进表示。

（陈菊平、张晗参与采写）

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 05 版）

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