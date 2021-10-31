本报记者 吴 月

图①：湖北省宣恩县清江外国语学校学生在采茶。

宋 文摄（影像中国）

图②：湖南省蓝山县楠市中心小学学生在制作艾叶糍粑。

杨雄春摄（人民视觉）

图③：浙江省海宁市谈桥小学学生在采摘棉花。

沈 达摄（影像中国）

霜降时节，富春江畔，浙江省杭州市富阳区富春七小的学生们上山摘甜柿，下地拔萝卜，在田野间快乐劳动；教室里，上海市闵行区浦江第一小学三年级的学生们在劳动课上学习整理储物箱等技能；操场上，云南省昆明市五华区龙翔小学的“小小校园美容师”们正在维护公共设施，美化校园……

2018年9月10日，习近平总书记在全国教育大会上指出：“要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”

近日，记者从全国中小学劳动教育现场推进会上获悉，3年来，各地把加强中小学劳动教育摆在更加突出位置，扎实推进各项工作，中小学劳动教育制度体系逐步完善，劳动实践深入开展，条件保障不断强化，家校共育持续深化。学生们在劳动中动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，努力培养正确劳动价值观和良好劳动品质。

课堂内全科渗透

“劳动的果实最美”

讲述人：四川省成都市石笋街小学（新区）四年级七班学生 吴若溪

我们学校的梅园有一片绿油油的草地，是我和同学们一起铺的。老师鼓励我们，可以自己设计校园美化方案。我就和几个同学组成小组，开展铺草皮方案大比拼。

首先要实地测量，获得数据。我们结合数学课上的知识，用老师借给我们的皮尺，量出草坪长7.2米，宽6.6米，算出除去中间砖块的面积约为45平方米。

接下来是清理地面和松土。这个过程还是很辛苦的，尤其是拿锄头松土的时候，因为土有点硬，同学们手上都磨出了泡。但劳动结束后，看着松软的泥土，我们觉得很有成就感。

接下来，我们上网查询草皮种类和价钱，选择了性价比最高的草皮。老师买到草皮后，我们自己动手，一块一块铺好。这块草地是我在学校最喜欢的地方，因为在这里，我们出力出汗了，劳动的果实最美！

石笋街小学党总支书记余军告诉记者，这是学校开展劳动教育项目式学习的案例。“我们不仅开设劳动必修课，还开发融合课程，注重挖掘各学科中的劳动元素，引导学生在劳动中手脑并用。”

教育部有关负责人表示，劳动教育是“一育”，不只是“一课”，既要开好劳动教育专门课程，也要全科渗透，将劳动教育的思想观念融入教育教学全过程。

如今，在河北省石家庄市，各学校开发“劳动+”系列课程，打造劳动教育“金课”；在山东省郓城县侯咽集镇黄岗小学，学生们在“七彩葫芦”课上种葫芦、画葫芦、写葫芦，在做中学、学中做；湖北省恩施市硒都民族实验小学开辟“和美农庄”，学生们在信息技术课上记录农事活动，在科学兴趣小组研究土壤改良……根据《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，各地落实中小学劳动教育课平均每周不少于1课时的要求，并注重在学科中有机渗透劳动教育。

“要将劳动观念和劳动精神有机融入各学科、各学段，贯穿学科育人全过程。”中国教育科学研究院课程教学研究所所长郝志军表示，除了在教学内容上渗透劳动教育，还可以通过恰当的课程实施和教学方法实现劳动教育目标，例如通过项目式学习，促进学生在劳动中完成学习任务。

课堂外广泛实践

“孩子们眼里更有光了”

讲述人：山东省临沂市半程中学教师 李玉杰

我们学校是一所农村初中，一些孩子刚入校时基础不太好，比较迷茫。学校把劳动教育、兴趣社团、职业引导有机结合，建了4000多平方米的劳动教育中心，开设了烹饪、机电、3D打印等30多个劳动兴趣社团。每天课后服务时间，孩子们迫不及待地跑到兴趣教室，有的摆弄螺丝刀、练习家电维修，有的研究编程……

作为老师，要注意发挥劳动的育人功效。我们先讲解说明，再指导学生操作，还会组织讨论，让他们在真实的劳动中习得技能，学有所获。

我高兴地发现，有些平时的“小淘气包”通过尝试不同劳动项目，找到了自己的兴趣，树立了理想，孩子们眼里更有光了！这些年，我们有30多名毕业生在各级技能比赛中获奖，有的还登上了世界技能大赛的赛场。

劳动教育有显著的实践性，要广泛开展劳动教育实践活动。

“通过劳动实践，很多曾经在课上无精打采的孩子成了‘小能人’‘小达人’，找到了内心热爱，学到了一技之长，最终实现了职业理想。”半程中学校长雷明贵说。

采访中，有专家指出，劳动是手段，育人是目的。既要防止坐在教室里讲劳动，也要防止只有劳动没有教育。要通过真实的劳动体验，出力流汗，让学生接受教育。“要把握好劳动教育活动的组织方法，做到有劳动、有教育。”中国劳动关系学院劳动教育学院副院长曲霞建议，教师应抓住劳动教育的关键环节，通过讲解说明、淬炼操作、项目实践、反思交流、榜样激励等，实现劳动教育目标。

“我经常去学校的劳动基地，学会了刨红薯、摘山楂。品尝自己的劳动果实，心里美滋滋的！”河南省郑州市金水区文化路第一小学的“劳动榜样星”蔡骐蔓同学开心地说。该校教师介绍，调查显示，学校加强劳动教育以来，学生中乐于主动参加劳动的人数不断增加。

孩子的变化，家长们也看在眼里。“孩子在学校被评为‘种植之星’，在家也像变了个人似的，能帮爷爷奶奶做事，懂事多了！”江西省芦溪县银河镇中心学校学生陈建萍的家长说。

校园里营造文化

“劳动教育在校园里扎下了根”

讲述人：河南省济源市梨林镇梨林小学校长 段济宁

走进我们学校，你会感受到浓浓的田园文化氛围：轮胎盆景区，近千条废旧轮胎里种满水果、花卉；百草园种植区，有萝卜、辣椒、白菜等40多种蔬菜；农耕展览馆，展示了步犁、耧车等数百件农具……这些全都是我们教学点的4位老师和50多个孩子布置的。

在学校，学生们每周有2节田间课，我们会请有种植经验的家长一起上课。比如，每年小满节气，我们请来孩子们的爷爷奶奶，带孩子到麦田割麦、拉麦，再经过搓麦、煮麦、石碾推麦等十几道工序，最终一起品尝香喷喷的地方特色美食——鸡蛋炒碾转。

课间去浇菜，午后到葫芦架下读书，传统节日动手做美食……现在，劳动教育在校园里扎下了根，学校也成了美丽乡村的一道风景，乡亲们都想把孩子送来我们学校！

《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》提出，在校园文化建设中强化劳动文化，营造劳动光荣、创造伟大的校园文化。福建省南平市高级中学校园里，杜鹃林、漆艺坊、茶艺坊等，都是学生们学劳动、展才华的园地；在山西省实验中学，教师办公楼里260盏流光溢彩的彩灯、连廊上100余件泡沫浮雕作品，都是学生们手工劳动的杰作……

教育部基础教育教学指导委员会劳动教育专委会主任委员徐长发谈道，许多地区和学校注重在校园文化建设中渗透劳动教育，开展丰富的主题教育活动，社团活动注入劳动教育内容，强化了劳动文化的氛围。

与此同时，通过多方联动，家、校、社协同育人成效明显。据介绍，北京市东城区已明确家庭劳动时间、建立不同学段家务劳动清单，让家庭成为学生接受劳动教育的第一所学校。湖北省黄梅县编印中小学劳动作业、录制近百个小视频指导学生家务劳动。“孩子不光更爱劳动了，还提高了自理能力，写作业也特别自觉，不用我们辅导了！”黄梅县小池滨江新区第三小学学生家长戴明海告诉记者，劳动教育提高了孩子的综合素质。

“在教育系统内外和各级各类学校共同努力下，各方面对劳动教育的育人价值已形成一定的共识，学生、教师、家长积极支持劳动教育的氛围正在形成。”教育部有关负责人表示，下一步，将通过劳动教育有效融入教育教学、创新劳动教育方式、加强全国中小学劳动教育实验区建设等，进一步加强中小学劳动教育。

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《 人民日报 》（ 2021年10月31日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)