原标题：期待香港青年学子更多参与国家建造事业

10月25日至28日，由中国工程院院士、中国建筑集团首席专家肖绪文和张毅、张琨、赵元超组成的国家级建筑专家团走进香港大学、香港理工大学等香港知名高校展开访问。在香港大学陆佑堂，肖绪文院士与现场数百位港大学子分享了一系列中国建造、享誉世界的标志性建筑背后的故事。

“全球排名前10位的高层建筑中，中国就有7个。”肖绪文说，“在短短几十年内，中国建造在建造能力和技术水平方面得到了巨大提升，为国家新型城镇化建设作出了巨大贡献。”

新中国成立以来，我国经济社会的迅速发展使工程建设领域迎来一个又一个发展高峰。中国建设能力及技术水平也得到全面发展与迅速提高。国家统计局数据显示，2020年我国建筑业总产值为26.39万亿元，建筑业增加值占GDP比重达7.2%。“建筑业已成为国民经济建设的支柱产业。”肖绪文表示。

近年来，我国在工程建造领域取得了众多突出成就，国家建造能力日益提升。从工期6年的秦岭终南山公路隧道，到4年即完成工程建设的北京大兴国际机场，再到用时3年3个月竣工的武汉高铁站，肖绪文表示，建设工期的缩短充分反映了我国建造能力的显著提高。“一系列超级工程巍然屹立，见证了‘中国建造’的飞速发展，映射出中国制造‘为国家担责、为人民造福、为世界建造’的初心、信心与雄心。”

肖绪文指出，我国在建造领域取得了举世瞩目的辉煌成就，但在绿色建造等领域仍存在短板。例如，建筑业资源、能源消耗巨大，导致碳排放量居高不下；建筑行业劳动力不足，用工成本逐渐上升，智能化建造推动缓慢；工程建造管理相对粗放，导致工程产品出现质量不高、资源利用不充分、精细管理不够等情况。为此，未来中国建造必须要走绿色化、智能化、国际化和精益化发展的道路。

谈及香港大学学子现场提出的“如何参与国家建造事业”的问题，肖绪文说，香港大学是我国乃至全球最著名的学校之一，希望港大青年学子能积极投身香港建设，也更希望大家来到内地参与国家建设事业。“内地江、河、湖、海、沙漠、草原等生态场景非常丰富，施展才华的天地更加广阔，需要的知识也更加广泛。”肖绪文说，“希望港大有志、有为、想干出一番事业的师生到内地发展，创造自己事业美好的画卷。”（记者 张亚雄）

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