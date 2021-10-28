人民网北京10月28日电 （记者孙竞）“从今天开始，你们就将以‘交大人’的身份，跑出代表交大学子在新赛道上的第一棒。请你们从当下做起，珍惜大学时光，在识势立志、善学致新、固本健体中强志、立学、修身，练就过硬本领、打牢人生底色，开启属于你们自己的大学时代。”日前，在西南交通大学举行2021级学生开学典礼上，该校校长杨丹发表了题为《迈向新赛道 奋斗新征途》的讲话，深情寄语2021级“萌新”。

西南交通大学校长杨丹在2021级学生开学典礼上的讲话。（学校供图）

杨丹校长在题为《迈向新赛道 奋斗新征途》的讲话节选如下（有删减）——

同学们是1078万高考考生和377万研究生考生中的佼佼者，也是新赛道上的“种子选手”。生命因成长而美好、因聚合而强大。未来之中国，将因你们而充满希望，也将因你们的同心同向、汇聚成流而充满磅礴力量。以今天正式进入大学深造为起点，作为新一代中国青年，同学们唯有在新赛道上以踔厉奋发之姿加速奔涌，方能不负大学光景、不负时代重托。对于即将开启求学之门的新同学，我想谈一些自己的思考，与你们共勉。

第一，识势与立志。

北宋史学家薛居正的《势胜学》开篇第一句即为：“不知势，无以为人也。” 认知历史和时势，是为了更好地找准自己面向未来的坐标。中国式现代化是一场文明延续发展、创新迭代的巨变，实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大历史性飞跃。今天，进入新发展阶段的中国，好比是一列动能更强、载重力更大的“中国快车”，正在加快驶向新的目标。同学们生逢盛世、肩负重任，应与时俱进、与国偕行，正确认知历史与时势，在与国家和民族的同频共振中脚踏实地的去探寻人生远大理想。

历史是过去的现实、是时代的见证。面对历史，不要“美颜相机”，也不要“灰黑滤镜”。历史不容淡忘、更不容虚化，当代中国大学生只有学习掌握党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，才能真正明白什么是民族的痛与爱，什么是小家大国的情与魂，才能不断汲取前行的力量。时势是历史的延续，时代大势决定当下的选择，求学路上你们也应立足中国、放眼全球、心系天下，关心时事政事和国际趋势，关注国计民生和大政方针，要紧扣时代脉搏、辨识时代问题、把握时代主流、弘扬时代新风。遇到热点和是非，当保持冷静，多点理性，既要在透视时代变化与发展中，拓展视野、增强自觉自信，也要在正视时代困惑与成长的烦恼中，感同身受、增强责任担当。特别地，青年一代是时代发展的晴雨表，引领社会风气之先。今年奥运赛场上零零后运动健将向世界展示了中国青年的阳光、动感、自信，令人耳目一新。同样是零零后的你们，也应以自己的方式诠释当代中国青年的崭新风貌，见贤思齐、择善而从，做爱国主义的坚守者和传播者，争当时代精神的领跑者，努力成为彰显时代正能量的青春榜样。

树不扎根何以参天，人无志向难成大器。理想信念就像人生道路上的永恒明灯，指引人生方向、体现人生价值、标定人生高度。在大学求学成长和发展的空间里，你们不仅要设定学习的阶段小目标，也要开始探寻人生的长远大目标。唯有把个人的理想追求融入国家和民族事业，融入人类进步、社会转型、科技变革、共同富裕的时代浪潮，通过求学深造自我赋能、不断提升人生意蕴，奋斗才会有持久向上的力量。正如今天世人所赞叹的中国道路、中国模式，是用行动、甚至是血汗染成的、铸就的，你们每一个人心中的理想，也必须要通过笃定的坚守、踏实的践行甚至反复的冲刺，才能够实现。希望同学们杜绝无意义的虚度，将注意力、创造力更多聚焦于世界、国家、社会和人民的需要，将专业学习、学术研究、职业规划、价值实现与家国梦想、人民幸福紧密联系起来，让个人奋斗与时代宏图交相辉映，在更高层次上实现自我成长。

第二，善学与致新。

《礼记·学记》曰:“善学者,师逸而功倍,又从而庸之。” 求学是你们的第一要务。研究型大学是学习与创新的社区，求知与创新相互相存。大学的学习更具高阶性、多样性和挑战度，也不仅仅局限于课本、受限于课堂、依赖于老师，创造性、创新性地学习才是求学之道。伴随建构性学习理念和信息化、数字化等工具手段的深度运用，翻转课堂、微课慕课、在线实验、泛在学习等学习形式不断演进，你们所面临的学习场景、研究场景正飞速变化。希望同学们继续保持强盛的求知欲和好奇心，勤学、苦学、深学，既掌握扎实的基础和专业知识，又广泛涉猎多学科知识，构建系统化的知识体系。同时，要在学习中创新、在创新中学习，着力培养批判性思维能力，不断增强分析问题、发现问题、解决问题的能力。通过持续提升学习效度、升级研究路向，真正沉浸于求知与创新的教育体验中，享受知识获取、知识创新带来的无穷乐趣。

今天是一个创新迸发的时代，全球科技创新进入了空前密集、加速迭代的活跃时期。智能革命呼啸而至，多学科交叉汇聚、多技术簇群跨界融合已成常态，并不断催生出新的学术前沿、新的科技领域和新的创新形态。大学生是最具创新活力与创造性的群体；置身于这样的时代，你们的求学、研学之路，更应崇尚创新，注重创新思维、创新方法、创新能力、创新人格的锻造与历练。特别是，以从事学术研究为主要任务的研究生同学们，在科教强国的复兴之路上，未来你们将成为突破“卡脖子”技术、实现科技自立自强、加速创新驱动发展的骨干力量。面对世界科技创新生态重构、全球创新版图重塑的趋势，希望你们稳扎稳打筑牢学术本底，知行合一厚植创新基因，主动进入学术研究的“深水区”、科技创新的“无人区”，在不断创新中精进学术、成就自我。创新之路从来就不是一蹴而就的，往往充满荆棘和挑战；但正如茅以升老校长所言：“对搞科学的人来说，勤奋就是成功之母”，倍加勤奋、倍加努力、倍加刻苦的科研“笨功夫”“苦功夫”，才是解锁创新、实现创新的真正钥匙。西南交大是一所有着浓厚创新氛围、独特创新气质的百年高等学府，在轨道交通领域造就了一大批原创新、自主性、引领性的科技创新成果，为交通强国建设贡献了不可磨灭的创新力量；就在今年1月，应用学校原创技术的世界首条高温超导高速磁浮工程化样车及试验线正式启用，有望创造大气环境下陆地交通的速度新纪录。交大的创新底蕴、创新文化已经为你们创设了得天独厚的基础条件，期待你们在传承中激发创新灵感、抢占创新先机，在不断创新中求变、促变。

第三，固本与健体。

固本培元是我国古老的哲学思想。我想说的“固本”，是巩固“全面发展”这个根本。全面发展就是德智体美劳各方面的和谐发展、均衡发展、综合发展，这既是党和国家对你们的殷切期待，更是我们实现自身价值的本质要求。唯分数、唯文凭、唯升学、唯论文，绝不是判定你们优秀与否的正确打开方式。你们应努力在品德修养、学识见识、精神风貌、体魄人格、人文素养、劳动实践等等方面，结合自身的特点、兴趣和基础，有意识地、有追求地实现同步提升、同步完善，要努力克服“能力孤岛”、填补“能力空白”、拓展“能力边界”，探索建构适合自己、不断超越的综合能力发展模型，让自身的发展潜能不断被激发、能力瓶颈不断被突破。我要强调的是，全面不等于平庸和“同质化”，不等于没有个性特点、没有专长特长，希望同学们能够统筹兼顾，坚持全面发展、提高综合素养，努力为生涯发展奠定坚实基础。

生命是人存在的前提，健康是一切幸福快乐的源泉。相信在座的不少同学都看过《觉醒年代》，当中陈独秀先生提出了彼时中国新青年应有的六个标准，即自主的、进步的、进取的、世界的、实利的、科学的。青年毛泽东在看过这六个标准后，特意加上一条：健壮的，而非体弱的。到今天，这一条标准依然鲜活，身处快节奏、高效率的现代社会，更加值得同学们对照和警惕。今天我特地单独讲到健康，不仅因为这是一个大健康的时代，更是为了重点提醒新同学们，不论何时何地都要对自己的身体健康负责，切不要“知识伴着眼镜度数增长、体质随着运动次数下降”，切不要因为专注追求幸福的过程而忽略了支撑幸福的基石。希望在大学生活中你们能够学会调整节奏、规划时间、规律生活，更要在学习、研究之余多走下网络、走出宿舍、走向操场。在交大，有东京奥运会上唯一的中国排球裁判刘江教授，有釜山亚运会女子4*100米项目的冠军曾秀君老师，有数量众多的夜跑伙伴、体育能手，也有着完备的第二课堂和丰富的“运动超市”，期待你们在这里健康生长，多多在运动中强健身体素质、磨砺拼搏意志、感受生命之美。

同学们！弦歌不辍、日新月异的西南交大，在竢实扬华、自强不息的交大精神指引下，正朝着复兴交大、创建“交通特色鲜明世界一流大学”的奋斗目标不断迈进。从今天开始，你们就将以“交大人”的身份，跑出代表交大学子在新赛道上的第一棒。时代“交子”们，未来可期，值得你们加速奔跑！请你们从当下做起，珍惜大学时光，在识势立志、善学致新、固本健体中强志、立学、修身，练就过硬本领、打牢人生底色，开启属于你们自己的大学时代！

(责编：李依环、秦华)