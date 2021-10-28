人民网北京10月28日电 （记者孙竞）“未来属于青年，希望寄予青年。衷心希望同学们能够珍惜美好的大学时光，擎着崇高理想的火种，践行‘师者’情怀，用奋斗擦亮青春的底色，不负伟大时代！”首都师范大学日前举行的2021级本专科新生开学典礼上，该校校长孟繁华寄语全体新生。

孟繁华对同学们提出了四点希望：一是立德修身、知行合一，做崇高理想的信仰者；二是扬鞭奋蹄、百折不挠，做崇高理想的奋斗者；三是行远自迩、久久为功，做崇高理想的推动者；四是增强才干、实践创新，做崇高理想的实践者。

首都师范大学校长孟繁华在开学典礼上致辞。学校供图

以下是孟繁华校长致辞节选——

同学们，而今青年风华正茂，新起点在脚下、新征程将启航，学校将与你相伴携行，共赴一场青春奋斗的邀约。借此机会，我提四点希望：

一是立德修身、知行合一，做崇高理想的信仰者。

古语云：“修身、齐家、治国、平天下”。“修身”即“修德”，德行、品行好比木之根、水之源，只有不断修身立德，才能长成参天大树，实现海纳百川。你们要把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，培养健康生活情趣，自觉树立和践行社会主义核心价值观。加强道德修养，明辨是非曲直，做好小事、管好小节，见贤思齐、见不贤而内自省，矢志追求更有高度、更有境界、更有品味的人生，用实际行动报效祖国人民。

二是扬鞭奋蹄、百折不挠，做崇高理想的奋斗者。

民族复兴的使命要靠奋斗来担当，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。奋斗是个人成长的阶梯，也是成就人生价值的旅程。奋斗的道路不会一帆风顺，但要始终相信，每一份平凡的努力都将汇聚成奔涌前行的长江大河；每个人在学习工作中锐意进取、百折不挠，终将凝聚起国家繁荣进步的澎湃力量。无论是奥运会赛场，还是在抗疫、抗洪、抗震救灾一线，“00后”正肩负着时代赋予的新使命。只有做起而行之的行动者、奋斗者、进取者，勇敢踏上新征程，才能走好属于你们的新长征，成就有意义、有价值的精彩人生。

三是行远自迩、久久为功，做崇高理想的推动者。

志向源于对未来的美好展望，源于内心深处的无限渴望，“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”，大家要把人生的小我真正融入国家发展、民族进步、人民幸福的大我之中，明确“为什么出发”又“因什么而奋斗”，要树立终身学习理念，紧随国家发展，制定自身长期、中期、近期目标，踏踏实实走好脚下每一步，用“积土而为山，积水而为海”的气势，在接续奋斗中展现“00后”担当，在实现价值、升华境界中擦亮青春底色，增强做新时代中国新青年的志气、骨气、底气，创造令人刮目相看的新奇迹。

四是增强才干、实践创新，做崇高理想的实践者。

青年是苦练本领、增长才干的黄金期，是国家未来、民族希望。你们要深刻理解把握新时代潮流和国家所需，敢为人先、敢于突破，以聪明才智贡献国家、以开拓进取服务社会，拼搏奋斗、练就过硬本领。在“与时俱进”中不断汲取知识、武装头脑；在“黄金时光”里不断加强实践锻炼、增长才干。不做“画地为牢”的愚者，不因“墨守成规”而畏惧不前，勇于创新、敢为人先，将爱国之心转化为强国之能，在攀登知识高峰中追求卓越。我和全校教职员工愿为你们的成长成才付出最大努力！

“未来属于青年，希望寄予青年。”衷心希望同学们能够珍惜美好的大学时光，擎着崇高理想的火种，践行“师者”情怀，用奋斗擦亮青春的底色，不负伟大时代！

(责编：陈雪婷(实习生)、秦华)