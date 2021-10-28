人民网北京10月28日电 （记者李依环、温璐）记者从国家公务员局获悉，2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名即将开始，考生可于10月29日8:00至11月7日18:00期间，登录“2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站”进行网上报名。

此次报名有哪些基本要求？基层工作经历如何界定？国家公务员局今天发布《2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报考指南》（以下简称“报考指南”），对常见的问题进行了解答。国家公务员局特别强调，该报考指南仅适用于2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员工作。

基层工作时间可累计计算

部分情形不能认定为基层工作经历

报考指南明确，基层工作经历起始时间，应当按照实事求是、客观公正的原则进行界定。比如，到基层党政机关、事业单位、国有企业工作的，基层工作经历时间一般自报到之日算起；到其他经济组织、社会组织等单位工作的，基层工作经历时间一般以劳动合同约定的起始时间算起。此外，基层工作时间可累计计算。

那么，哪些情形不能认定为基层工作经历？报考指南指出，基层工作经历应当严格甄别、准确认定。比如，有在基层工作期间借调上级部门等情形实际未在基层工作的，不能认定为基层工作经历。

对于在本级机关的工作时间的计算方式，报考指南明确，在本级机关工作的时间以正式任职时间（含试用期）计算，在本级机关借调工作的时间不能计算在内。此外，在同一层级不同机关的工作时间可以累计计算。比如，某考生先后在两个县直机关工作，可累计计算其在县级机关工作的时间。

职位要求的各项资格条件截止时间均为今年11月

公开遴选和公开选调工作不出版、不指定考试辅导用书

对于非普通高等学历教育的其他国民教育形式的毕业生是否可以报考，报考指南指出，非普通高等学历教育的其他国民教育形式（自学考试、成人教育、网络教育、夜大、电大等）毕业生取得毕业证后，符合职位要求的资格条件的，可以报考。预备党员也可报考要求政治面貌为中共党员的职位。

报考指南明确，职位要求的各项资格条件（如政治面貌、学历、学位、基层工作经历、工作时间、任职时间、资格证书等）截止时间均为2021年11月。

本次中央机关公开遴选和公开选调公务员工作，不出版也不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构或者个人举办考试辅导培训班，目前社会上出现的有关公务员考试培训、网站或者出版物等，均与本次考试无关，请广大考生提高警惕，莫被误导干扰，谨防上当受骗，共同维护良好的考试秩序。

资格审查工作由遴选选调机关负责

资格审查贯穿公开遴选和公开选调全过程

据了解，本次公开遴选、公开选调资格审查工作由遴选选调机关负责。报名期间，遴选选调机关根据报考资格条件对报考申请进行集中审查，确认考生是否具有报考资格。

资格审查贯穿公开遴选和公开选调全过程。在各环节发现考生不符合报考资格条件的，遴选选调机关均可取消其报考资格或者遴选、选调资格。报名时符合资格条件，报名后由于工作单位或者职务发生变化，导致考生在本级机关工作不满2年、处于试用期或者提拔担任领导职务不满1年的，遴选选调机关将终止其遴选、选调程序，不再将其确定为面试、体检、考察、公示或者备案人选。

报考指南指出，考生在参加中央机关公开遴选和公开选调公务员过程中，被地方机关遴选选调为公务员或者参照公务员法管理机关（单位）工作人员的，应当如实报告情况，并中止参加中央机关公开遴选和公开选调公务员的行为，遴选选调机关不再将其列为面试、体检、考察、公示或者备案人选。

(责编：李依环、秦华)