人民网北京10月28日电 （记者李依环、郝孟佳）记者今天从国家公务员局获悉，2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名即将开始，考生可于10月29日8:00至11月7日18:00期间，登录“2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站”进行网上报名，笔试将于11月27日在全国各直辖市、省会城市和自治区首府同时举行。

根据《2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员公告》（以下简称“公告”），本次公开遴选职位包括处长及以下职务和一级调研员及以下职级职位。公开遴选职位分为两类，一类面向符合条件的公务员，另一类专门面向符合条件的选调生。公开选调职位包括副处长职务和一级至四级调研员职级职位。

公告明确，本次公开遴选和公开选调工作报名仍然采取个人意愿与组织推荐相结合的方式。报名人员在报名阶段可自主选择或者修改参加笔试地点（城市），未选择的报名人员将统一安排在北京参加笔试；未能在规定时间内完成以上报名步骤的，视为放弃报名资格；每名报名人员限报1个面向所有符合条件公务员的遴选职位或者选调职位，多报无效；凡弄虚作假者，将取消遴选或者选调资格。

根据公告，本次考试分为笔试和面试，重点测查用习近平新时代中国特色社会主义思想指导分析和解决问题的能力。笔试成绩、面试成绩按各占50%确定考试综合成绩，折合总分为100分。各职位的报名人数与遴选或者选调计划人数的比例一般不低于5∶1。面试人选与遴选或者选调计划人数的比例一般为5∶1。

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