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教育部考试中心：取消北京地区近期有关海外考试

2021年10月28日17:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月28日电 （记者李依环）教育部考试中心今天正式发布《关于取消北京地区近期有关海外考试的通知》（下称“通知”）。通知明确，为严防流动性、聚集性疫情风险，确保首都防疫安全，根据首都联防联控协调机制相关要求，经研究决定，对北京地区从 2021年10月30日（含）起举办的海外考试做出如下调整：

1. 取消10月30日（含）至11月30日期间的所有托福网考（TOEFL iBT）并关闭相应场次的报名。

2. 取消10月30日（含）至11月30日期间的所有GRE考试并关闭相应场次的报名。

3. 取消10月30日（含）至11月30日期间的各类雅思考试并关闭相应场次的报名。

4. 取消10月30日（含）至11月30日期间的所有GMAT考试并关闭相应场次的报名。

5. 取消2021年11月6日的德福考试。

6. 取消2021年11月的法语DELF-DALF考试。

7. 取消11月20日BEC高级考试、11月27日BEC初级考试和12月4日BEC中级考试。

8. 取消2021年12月5日的日本语能力测试。

教育部考试中心表示，已报名上述考试项目的考生，其考试费将全额退还。中心将根据疫情形势的变化，适时调整北京地区的考试安排，请及时关注后续有关考试的通知。

(责编：李依环、秦华)

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