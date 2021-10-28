人民网北京10月28日电 不用“捅喉咙”“戳鼻孔”，也不用等待24小时，只需在小袋子里呼气30秒，就可以在5-10分钟内得到新冠检测结果......记者从北京大学获悉，该校环境与工程学院教授要茂盛团队研发了基于呼出气挥发性有机物指纹的新冠肺炎无创快速筛查技术。近日，该项成果亮相国家“十三五”科技创新成就展，在网络平台引发广泛关注。

新冠感染的无创呼出气快速筛查系统（TestBreathNow-TBN）原理示意图。北京大学供图

据介绍，近日，北大环境学院教授要茂盛与北京市朝阳区疾病预防与控制中心等合作团队合作集成呼出气采样，气相色谱-离子迁移谱检测和机器学习模型研发了新冠感染的无创呼出气筛查系统。该测试方法的取样过程完全无创，被试者使用一次性呼吸袋，只需呼气三十秒便可完成样品采集；该检测系统程序操作简单，无需任何检测试剂，结合机器学习模型最快能在5-10分钟内即可实现新冠患者快速筛查，单次检测费用显著降低。

对于该研究成果的应用情况，要茂盛此前接受媒体采访时介绍，目前，新冠感染的无创呼出气筛查系统正计划扩大样本量，开展进一步优化与测试，以实现推广应用。该系统有望在多种情况下的新冠快速筛查中发挥核酸检测外额外辅助作用，降低新冠肺炎传播风险。

据悉，研究成果早在去年6月24号以预印版的形式发表，近日在线发表在国际学术期刊《呼吸研究杂志》上，并申请了国家发明专利。北大环境学院博士生陈灏轩（目前在美国从事博士后研究），北京市朝阳区疾控中心齐啸，北大环境学院张璐、博士生李心月为论文的共同第一作者，北大教授要茂盛为通讯作者。（孙竞、李依环、实习生陈雪婷）

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