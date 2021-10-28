近日，新工科国际论坛（2021）在北京大学英杰交流中心举行。北京大学党委书记邱水平表示，希望以举办新工科国际论坛为契机，把学术力量、人才力量、社会力量充分汇聚起来，加快推动新工科建设，为国家解决关键核心技术“卡脖子”难题作出更大贡献。

邱水平说：“新工科建设规划的提出，是进入新时代北大更好地服务国家战略、提升竞争实力、培养创新人才的必然要求，是北大“双一流”建设的重要组成部分。北大工科基础扎实，具有悠久的传统和历史积淀；进入新时代，北大在新工科建设上持续发力，扎实推进新工科专业和交叉项目建设；面向未来科技的新机遇和新挑战，北大将坚持“以科学促工程”，走出一条北大特色的新工科发展之路。”

会议现场。北京大学供图

在开幕式上，中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓指出，工程科技融通科学发现和产业发展，为人类进步提供引擎，是改变世界的重要力量。新经济呼唤“新工科”发展。北大通过长期积淀，形成了工科的深厚底蕴和学科基础，在新工科探索与实践中发挥了引领作用，希望进一步优化学科与人才布局，深化产教协同融合，拓展高水平开放合作。

国家自然科学基金委员会副主任谢心澄希望北京大学持之以恒加强基础研究，坚持不懈抓好学科交叉，实现基础学科与应用学科协同发展，不断提升创新能力，使北大的整体科研水平更上一层楼。

教育部高等教育司司长吴岩回顾了新工科从酝酿、推出到实施的过程，分享了对新工科建设未来发展的思考，对北京大学在新工科建设方面的探索予以肯定。他表示，北大在“四新”建设方面不断发力，发挥着立潮头、开先河、领创新的重要作用。他希望大家一起努力，做国际高等工程教育创新发展的探索者、领跑者，让新工科为代表的“四新”建设走得更稳、跑得更快、飞得更高。

企业家圆桌会议现场。北京大学供图

论坛期间，新工科发展战略圆桌会议和企业家圆桌会议也同时举行。嘉宾们围绕“智能制造与工业软件”“集成电路前沿技术”“新工科背景下的精准医学和智慧医疗技术开发与应用”“碳中和的国际经验”“生态文明与环境健康”“计算创造未来 软件定义世界”“电子与通信”“新工科背景下的新材料技术革命和产业变革”“人工智能助力北大新工科：新趋势、新交叉、新应用”等主题，共同探讨在新的历史时期，新工科发展与建设的新挑战、新机遇与新举措。

据悉，本次大会以“新时代、新挑战、新工科”为主题，包括主论坛和九个分论坛，旨在进一步推动新工科建设，深化全球交流，推动国际合作。（实习生 迟翔宇）

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