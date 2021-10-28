为进一步贯彻落实中央人才工作会议精神，近日，南华大学在南华礼堂召开人才工作大会，全面总结2019年以来人才工作成效，部署落实“十四五”人才工作主要任务。

南华大学校党委书记高山讲话 学校供图。

南华大学党委书记高山在讲话中指出，此次人才工作会议是一个新的开始，一次大的动员，也是一次新时代的长征，是学校的二次创业。他强调，要进一步明确人才工作的目标，突出重点，理清思路，采取措施、主动作为，狠抓落实，全力推进人才队伍建设重大任务各项政策早落地。全校上下要把握机遇，开拓进取，在学校人才工作新征程中取得新的更大的成绩，做出更大的贡献。

南华大学副校长夏昆代表校长张灼华作工作报告 学校供图。

南华大学副校长夏昆受校长张灼华委托作了题为《加快实施人才强校战略，奋力开创人才工作新局面》的工作报告。报告指出，要深入学习贯彻中央人才工作会议的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，按照学校党委部署要求，奋力开创人才工作新局面。

杰出校友广州医科大学校长冉丕鑫教授作了题为《高校人才队伍建设之管见》的主题报告。他阐明高校人才应该具备“国之大者的家国情怀”“实事求是的科学精神”和“孜孜不倦的人生态度”等基本素质。二级单位代表喻翠云、李广悦、黄秋生、刘江华在会上作交流发言，高层次人才代表王震、刘列、旷三平（视频发言）、李春全汇报了近年来的教学科研工作情况和研究成果。

学校高层次人才，退休领导和退休教授代表，全体校领导及校党委委员学术委员会委员，校本部及附属医院全体副处以上干部，系（室）主任及部分学生代表参加会议。

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