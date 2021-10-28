原标题：85.6%受访青年知道父母爱看什么样的短视频

现在，很多中老年人也会喜欢看节奏轻快、内容有趣的短视频。作为年轻人，你是否了解父母的短视频偏好？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1531名青年进行的一项调查显示，85.6%受访青年知道父母爱看的短视频内容。了解父母的短视频偏好，71.9%的受访青年认为可以增加与父母的交流互动，减少代沟。

受访者中，00后占22.9%，90后占56.4%，80后占20.7%。男性占40.6%，女性占59.4%。

85.6%受访青年知道父母爱看的短视频内容

家住北京的90后徐洁（化名）说，妈妈经常刷短视频，尤其喜欢看健康养生、搞笑类、社会热点类的，“有时还会把自己看到的短视频跟我分享”。

在湖北读大三的龚韵秋表示，自己平时看短视频比较多，父母看得少。“我一般会看美妆、搞笑、美食类的，爸妈看什么我不太了解”。

调查中，85.6%的受访青年知道父母爱看的短视频内容。交互分析显示，90后知道的比例更高（86.3%）。

大四学生关爽爽说，自己平时刷短视频比较少，反倒是父母刷短视频很上瘾，“我妈会看一些地方生活、育儿相关的短视频。我爸可能看搞笑视频比较多，他有时会给我分享”。

数据显示，健康养生（70.4%）和幽默搞笑（61.8%）是受访青年认为父母更喜欢的短视频类型。其他还有：日常生活类（54.5%）、新闻热点（52.7%）、历史文化（33.8%）、技能技巧类（33.1%）和歌舞类（22.9%）等。

大四学生梁玉婷在某视频平台实习，她发现年轻人和长辈们的短视频偏好有挺大的差异。“有的视频年轻人不爱看，但在上一代人中就很受欢迎。像我家人很爱看人生哲理类的短视频，但在我看来就是说教，很不喜欢”。

梁玉婷觉得，像自己这样了解家人爱看什么短视频的同龄人不少，“这和与家人的亲密度有关”。

了解父母短视频偏好，71.9%受访青年认为可以增加交流互动

徐洁平时看知识博主的短视频比较多，偶尔也会看一些美妆、美食类的短视频，她原本以为和妈妈在短视频内容上没什么共同话题，但后来发现，两个人都喜欢美食领域的视频，“我会给妈妈分享一些家庭自制美食，两个人一起做。我们还共同关注了一些美食博主，看他们探店的视频”。

“也是因为妈妈的推荐，现在我会关注一些生活类短视频，学一些生活窍门。”徐洁觉得，虽然自己和妈妈各有喜欢的短视频内容，但也可以找到交集，进而产生一些新的共同话题。

了解父母的短视频偏好，71.9%的受访青年认为可以增加与父母的交流互动，减少代沟，70.0%的受访青年觉得可以加强对父母情感需求的关注，了解他们的想法，53.4%的受访青年觉得可以多加提醒，防止父母过于沉迷短视频，43.4%的受访青年觉得可以及时引导，以免父母被短视频内容误导。

徐洁觉得，了解父母的短视频偏好，可以帮助他们更好地“上网冲浪”，“现在短视频内容很庞杂，父母的辨别能力不是很强，有时容易被误导，也需要我们子女多加提醒”。徐洁说，特别是一些社会热点、科普类的短视频，她会让父母多关注主流媒体的账号。

一些年轻人觉得父母对自己关心的内容不感兴趣，对此，重庆市青联委员、心理学科普作家陈志林表示不认同，“每个人都是追求进步的，年轻人之所以这样认为，是因为没有耐心让长辈去了解自己感兴趣的内容”。

陈志林建议年轻人要尝试多帮助老年人。“年轻人视野更广，要学会主动帮助父辈成长，这可以让家庭关系更和谐”。

“现在存在一种普遍现象，就是大家不愿意把耐心和好脾气留给家人，认为家人的包容是理所当然的。”陈志林觉得这会导致家庭缺乏沟通，“父母和子女的主动沟通很重要，要简单直接大方明了地表述需求，而不是靠猜。两代人应该更多地陪伴彼此，年轻人很忙，但也要花点时间，留给与父母的交流沟通”。（ 孙山 实习生顾鑫凤）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)