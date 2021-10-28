原标题：研究院院长被举报用科研成果“包装”儿子

2015年，13岁的合肥五十中初一学生刘某阳凭借发明“便携式雾霾污染气体快速识别和检测装置”获得多个省级、国家级奖项。该发明在名称、工作原理、外观方面，均与中国科学院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所2012年的一项科研成果高度相似。当时，刘建国任该所副所长，也是该科研成果所属项目的主要完成人。

3年后，在合肥一六八中学就读的高中生刘某阳再次凭借发明“酒驾安全激光快速筛查系统”获得多个奖项、一项专利。该发明也与刘建国2011年所申请的国家专利“激光酒驾道边在线监测系统”原理高度相似。

据记者了解，刘某阳系刘建国之子。目前已任中科院合肥物质科学研究院院长的刘建国因此被质疑——利用本人和团队的科研成果“包装”儿子，帮助其获奖，进而有助于孩子升学。

10月27日上午，中科院合肥物质科学研究院在官网发布声明称，该院已组织人员对此事进行调查，后续将及时向社会反馈调查结果。

27日晚，刘建国对中青报·中青网记者简短回应说：“我可以告诉你的就是，我儿子的中考和高考都和科创毫无关系，中考是通过学校里的全省拔尖考试。”

初中生发明达到“国际先进水平”？

2015年，刘某阳因发明便携式雾霾检测装置，在合肥市第三十届青少年科技创新大赛上脱颖而出，并于同年获得安徽省青少年科技创新大赛科技发明类一等奖、全国青少年科技创新大赛三等奖以及2016年合肥市蜀山区第八届青少年科技创新区长奖。

全国青少年科技创新大赛官网显示，刘某阳的发明全称为“便携式雾霾污染气体快速识别和检测装置”，该装置利用大气污染气体对紫外可见光的“指纹”吸收光谱特征，能够快速识别并定量检测大气中二氧化硫等10多种污染气体成分，为巡查污染企业排放、诊断大气污染来源提供依据。

在当时媒体对刘某阳的报道中，他的发明叫“便携式多组份气体紫外现场分析仪”，长方形的铁皮外壳，20厘米长，50厘米宽，上面有两个提手，总重约10斤。报道介绍，这个很不起眼的白色盒子，主要采用了光学原理，由工控计算机、光吸收池、光谱仪、电源等设备组成，能有效地监测到所在空间里的PM2.5数值，一次能监测到十几种污染物，还能提着到处走。

刘某阳当时对媒体介绍，之所以想发明这样一个仪器，是因为“以前早晨起床，有时候会看到天空是雾蒙蒙的，我就想自己能不能发明一个装置，放在家里就能监测雾霾”。为此，他在学校老师的指导下开始学习光学知识，并向人求教，用时1年多方试验成功。

不过，记者收到的一份举报材料指出，刘某阳的发明，实际与中科院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所2012年发布的科研成果并无二致。

中科院合肥物质科学研究院官网介绍，“便携式多组份气体紫外现场分析仪”为安徽光学精密机械研究所承担的国家“863计划”资源环境技术领域重点课题“工业源多组份气体污染排放现场监测设备”之一，采用差分吸收光谱技术、紫外多次反射池技术以及光纤光谱仪技术相结合，实现了多种有毒有害气体的现场快速监测。

该研究院官网发布的“便携式多组份气体紫外现场分析仪”，与刘某阳的发明设备外观几乎一模一样——两个设备上印刷的文字、字体均一致，只不过安光所设备上带有“中科院安徽光学精密机械研究所”字样的位置，在刘某阳的设备上，被黑色条带遮挡。

中青报·中青网记者注意到，安徽光学精密机械研究所“便携式多组份气体紫外现场分析仪”所属项目的主要完成人，第一位就是时任副所长刘建国。根据安徽省科技厅2012年的鉴定，便携式多组份气体紫外现场分析仪“填补了国内相应技术的空白，整体性能达到国际先进水平”。

举报人质疑，拿国际先进水平成果参加初中生科技创新赛，自然是“杀鸡用了牛刀”。

指导老师：我们指导表格填写 那么高科技的东西我不一定会懂

全国青少年科技创新大赛是一项全国性的青少年科技竞赛活动，也是国内面向在校中小学生开展的规模最大、层次最高的青少年科技教育活动。

合肥市五十中学2015年对刘某阳获奖的介绍材料中曾提到，获奖学生在教师的帮助下选材，“着眼于社会的热点问题”。

10月27日下午，刘某阳参加第三十届全国青少年科技创新大赛的指导老师、合肥市五十中学物理教师伊静（化名）告诉中青报·中青网记者：“对这个孩子的比赛，我们是完全按照程序来的，就把孩子的材料报到了蜀山区，区里把材料报到合肥市。我都不是他的班主任，连他家长干什么我可能都不知道。”

“当时雾霾比较严重，我觉得他的创意很好。”伊静回忆，“学校说这个作品可以往区里推，我们就帮他填表格，更多的是指导孩子的表格填写，我一个初中物理老师，那么高科技的东西我不一定会懂。”

伊静还解释说，刘某阳当时也在学习一些光学知识，他曾告诉老师，“也有一个中科大的老师在帮着做”。她当时想：“如果是全靠孩子自己的能力，可能是有困难的，但是有指导老师的指导是不是就有可能实现？我就支持孩子把事情做下去。”

然而，当年的全国青少年科技创新大赛规则明确要求，设计中的“创造性贡献”必须是作者本人构思、完成。主要论点的论据必须是作者通过观察、考察、实验等研究手段亲自获得的，发明的实物或制作的模型，作者本人必须参与力所能及的实际操作。

最新版的竞赛规则中更明确指出，“作品存在抄袭、成人代做或侵犯他人知识产权等学术不端问题，不接受申报。”“对于指导教师或他人协助完成的内容要进行明确说明。如指导教师与参赛学生有亲属关系，应在申报时如实填写。”

10月27日，全国青少年科技创新大赛组委会工作人员回应，组委会已了解到此事，目前已启动调查，若调查属实，将会按照大赛规则进行处理。

根据合肥市教育考试院公示的“2017年合肥一中、六中、八中特长生招生专业考核合格名单”，2017年，刘某阳凭借第三十届全国青少年科技创新大赛三等奖，取得了上述三所中学的科技特长生资格。

不过，中青报·中青网记者发现，在合肥五十中的一份中考喜报中，刘某阳取得了750分以上的成绩，在合肥一六八中学提前招生中，考入“诺贝尔班”。他中考时，合肥市中考成绩总分为815分。

高中再获奖 高校回应：其录取未享受加分或照顾政策

2018年，就读于合肥一六八中学高一年级的刘某阳，又发明了“酒驾安全激光快速筛查系统”，并藉此获得第三十三届全国青少年科技创新大赛三等奖、2018年安徽省青少年科技创新大赛一等奖、合肥市第十六届青少年科技创新市长奖等荣誉。

据全国青少年科技创新大赛官网介绍，该发明主要利用乙醇挥发气体具有特征“指纹”吸收光谱的特点，用激光直接穿过车厢，通过分析探测器接收信号光强的变化，判别出是否存在乙醇气体并计算出其浓度值。而在中科院合肥物质科学研究院的“专利库”中，也有一项名为“激光酒驾道边在线检测系统”的专利，刘建国在发明人之列。

2018年，刘某阳申报国家专利“一种新型酒精光谱吸收特性演示验证系统”。国家知识产权局公布的专利介绍称：“该专利主要利用酒精（乙醇）挥发气体具有特征‘指纹’吸收光谱的特点，用激光直接穿过车厢，通过分析探测器接收信号光强的变化判别出是否存在乙醇气体并计算出其浓度值，并采用1.39um和3.35um两条吸收谱线反演酒精蒸汽的吸收特性。”

刘建国2011年申请的国家专利“激光酒驾道边在线监测系统”中也介绍：“本发明利用酒精在近红外1.392um处的泛频吸收带处一处较明显的吸收峰的特征来反演酒精浓度（即特征‘指纹’吸收光谱）。”

不愿具名的举报人指出，对比发现，两个专利的共同之处，都是使用红外激光为光源，使用同样的1.39um光谱，使用激光直接穿过车厢在线监测，并通过分析探测器接收信号光强的变化判别出是否存在乙醇气体并计算出其浓度值。

10月26日，刘某阳的高中任课老师在接受媒体采访时表示，刘某阳和父亲的专利相似是“正常”的，属于“大手拉小手”，刘某阳在发明过程中，确实得到了父亲的指导和帮助。

当中青报·中青网记者问起刘某阳在这些科创赛事里参与了多大比例，刘建国回答：“科协的科创初衷是科普，培养青少年对科学的兴趣。其他功能是别人附加的。科创赛有自己的流程，是否参与以及贡献是评审问辩环节评委该掌握的问题。”

2020年，刘某阳被一所“985工程”重点建设高校的“强基计划”录取。他的录取是否与此前的获奖成果有关？就此，10月27日晚，该高校向中青报·中青网记者介绍，刘某阳的报名资格及入围资格与获奖无关，是凭借高考成绩划线进入该校“强基计划”的，没有享受加分或者照顾政策。他所获得过的奖项也并不在加分之列。

刘建国向记者否认儿子升学的结果与这些竞赛成绩有关。那么，刘建国是否曾用自己参与完成的科研成果“包装”儿子，帮助孩子在中学时代参加竞赛？记者就此向刘建国求证，他未予回复。（刘言）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)