原标题：安徽舒城：义警护校

在安徽省舒城县七星学校，孩子们亲切地称呼年轻的朱拯警官为“小朱哥哥”。只要“小朱哥哥”一来，孩子们都会围上前来，向他汇报发生在身边的趣事。

有一天，朱拯发现，平时话多的小超（化名）同学只是简单打了一声招呼，情绪低落。朱拯蹲下来，耐心地询问小超原因，但小超低着头一言不发。朱拯拉着他的手，陪他在操场上散步，聊自己在学校看到的趣事。慢慢地，小超试探性地告诉朱拯，他在学校和同学发生矛盾，心情难过，不想念书了。

听到这个消息，朱拯耐心做起小超的思想工作，指导他怎样和同学和谐相处。他又和小超的班主任取得联系，让老师及时跟进了解孩子的思想动态。当朱拯再次来到学校时，笑容又出现在了小超的脸上。

朱拯是该校护学岗民警，也是该县义警护校行动的参与者。2019年，舒城县万佛湖镇打造“一校一警”行动，驻校民警和老师、学生家长、志愿者共同参与，各司其职，并组建护校微信群。至今，万佛湖派出所辖区内未发生一起涉校治安案件。

“孩子的好奇心重，很多时候不知危险，我们应该联合学校做好家长对孩子安全教育工作。”10月20日，在舒城县公安局万佛湖派出所护校安园专项部署会上，所长曹剑要求，“民警要将工作再想细一点儿，尤其是对校园周边存在治安隐患，再考虑周全一点儿”。

万佛湖镇现有11所中小学（含4所幼儿园）。其中，七星学校紧邻省道，在校师生近3000人，由于紧邻省道，一到放假时间，也是“校警”们最忙碌的时候。

“平时，我会在七星警校联谊微信群中提前知晓放假时间，及时联系学校保卫科负责维护上下学秩序。而我则带领辅警做好各路口的交通疏导。”朱拯说。

万佛湖中心学校紧邻万佛大道，这是通往国家5A级景区万佛湖的主干道，车辆往来频繁，交通隐患也是护学岗民警首要考虑的问题。

“重点的时间节点在下午放学期间，我会安排专人疏导交通，提醒车辆慢行，指导学生有序通行。目前最主要的问题是，接送学生家长的车辆停放有点儿乱。”近日，在微信群，“江淮义警”（安徽省协助警察工作的社会志愿团体）成员汪家根提出了担忧。

“这个位置由我来负责，本学期我们一定要维持好秩序，让有序接送成为一种习惯！”驻校民警夏松杰在群里立刻回复。

在日常工作中，民警不仅是学校的安全员，同时又兼任该校法制副校长，定期到校开展法制讲座、宣传教育活动，普及防范校园暴力、突发事件和毒品犯罪等知识。

值得一提的是，在万佛湖镇内注册的江淮义警有80多人，专门负责护校的就有16人。

24岁的义警顾先和是护校积极分子。每次只要民警在平台发布活动信息，他总是第一个报名。虽然他还没结婚，但他常说，“孩子是一个家庭的希望，我想带动周围的年轻人加入，为孩子们撑起平安的大伞。”（王可海 、王海涵）

(责编：丁元贺(实习生)、温璐)