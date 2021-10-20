人民网北京10月20日电 （记者孙竞）日前，北京林业大学召开建校69周年纪念大会暨70周年校庆倒计时一周年启动仪式。北京林业大学党委书记王洪元表示，北林因林而生、因林而兴、因林而强，在筚路蓝缕的办学道路上，凝聚了“植绿报国”的北林精神。

王洪元说，69年来，学校实现了从学院建制到大学建制、从单科性到多科性大学、从211重点高校到“双一流”建设高校、从北京单一校区到北京、雄安“一校两区”新型大学的四次历史性转变和跨越发展，培养了一批学术大师、兴业英才，参与了一批事关长远的国家重大生态工程，创作了一批点靓美丽中国的北林设计，培育了一批影响深远的优良品种。

明年，北京林业大学即将迎来建校70周年。王洪元表示，将胸怀“国之大者”，坚持办学正确政治方向，深入实施人才强校战略，培养造就高素质专业化教师队伍，坚持立德树人、守正创新，牢固树立以师生为中心的办学理念，汇聚干事创业攻坚克难的强大力量。

大会发布了《北京林业大学建校70周年校庆公告（第一号）》。中国工程院院士、原校长尹伟伦，中国科学院院士、校友代表崔鹏，校党委书记王洪元，校长安黎哲，与教师和学生代表共同启动了北京林业大学建校70周年校庆倒计时。

校友代表、北京市劳动模范、园林02级校友林巧玲回顾了在北林的学习经历，讲述了作为校友传承北林精神、奉献生态文明建设事业的工作经历。在校生代表、全国青联委员、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会中国青年代表、生态与自然保护学院博士研究生初雯雯在发言中感谢学校的悉心培养，分享了她在新疆阿勒泰地区开展自然保护的工作成果。

(责编：李依环、秦华)