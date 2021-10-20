人民网北京10月20日电 （记者孙竞）日前，以“构建网络文明新环境 续写信息黄埔新辉煌”为主题的“第三届北邮网络空间文化节”在北京邮电大学开幕。

北京邮电大学校长乔建永表示，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。数字文明同网络文化建设紧密相关，要站在文明进步的高度去看待数字文明，同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，推动构建人类命运共同体。

“维护网络空间的有序运行和健康发展离不开广大企业和网民的深度参与，要共同培育积极健康的网络空间文化。”乔建永强调。

据悉，“北邮网络空间文化节”已连续举办了三届，成为网络文明建设与网络空间治理方面的“北邮品牌”，旨在为交流科研学术、拓宽专业视野、接触前沿知识搭建平台。乔建永表示，希望今年的文化节进一步推动网络空间文化知识的普及，促进高校、研究机构和企业在网络安全等信息领域的学术碰撞和交流，激发广大学生创新创业实践热情。

本届文化节包括 “技术论坛”、“人才培养论坛”和“主题活动”三大板块。“技术论坛”板块将分享网络空间生态治理、人工智能安全、量子密码、复杂性理论、5G安全、数字内容安全、互联网治理、新一代移动通信等信息领域先进技术；“人才培养论坛”板块将开展战略合作交流、人才培养研讨等活动，推进网络空间人才培养体系建设；“主题活动”板块设置了信息安全技术挑战赛和丰富的学生活动，培养学生创新实践能力，促进师生交流，提升青年学子在网络空间领域服务国家重大战略需求和经济社会主战场的使命感。

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