黑土地上丰收忙，松花江畔稻花香。

金秋十月，全国涉农高校书记校长和专家代表共聚吉林长春，在吉林农业大学召开全国新农科建设工作推进会，系统总结新农科建设的新进展、新成效，合力推动新农科建设再深化、再提高，为推进乡村全面振兴提质赋能。

以立德树人为根本，以强农兴农为己任。高等农林教育战线紧紧围绕“三农”事业发展需求，接续奋斗，高质量推进新农科建设，前景可期。

新农科建设从“试验田”走向“大田耕作”

“答好农业农村现代化之卷、答好国家粮食安全之卷、答好生态文明建设之卷、答好世界发展贡献之卷，这是高等农林教育战线的初心和责任。”教育部高等教育司司长吴岩在推进会上表示。

面向新农业、新乡村、新农民、新生态，教育部和各地各高校加快新农科建设，为农业农村现代化提供强有力的人才和科技支撑。

2019年6月的“安吉共识”提出新农科建设的新理念，随后的“北大仓行动”进一步推出深化高等农林教育改革的“八大行动”新举措，当年年底的“北京指南”更是开启新农科研究与实践的“百校千项”新项目，新农科建设从“试验田”走向“大田耕作”。

前不久，教育部印发《加强和改进涉农高校耕读教育的工作方案》，力求全面提升学生学农知农爱农素养和专业实践能力，让学生走进农村、走近农民、走向农业，增强学生在“希望的田野”干事创业的能力。

“世界正经历百年未有之大变局，农业也在变。从全球人口和粮食供应带来的挑战，到乡村振兴战略和农业科技创新带来的机遇，我国农业产业结构和发展方式已发生重大变革，高等农林教育的改革势在必行，新农科建设恰逢其时。”中国农业大学党委书记姜沛民说。

努力打造高等农林教育综合改革新范式

如果时间倒回三年前，吉林农业大学的植物保护专业大四学生邢宸溪绝对不会想到，自己读的“冷门专业”会变成“潜力股”“香饽饽”。

吉林是农业大省，更是农业现代化排头兵。吉林农业大学探索“三融三通一体化”协同育人模式：科教融合、产教融合、中外融合，身份互通、成果互通、经费互通，政用产学研一体化育人，着力把农业大省的优质资源转化为育人资源、行业特色转化为专业特色。

谈及该育人模式，邢宸溪特别提到八个字——学有所用、学以致用。他表示：“我长期跟随老师在梨树县‘科技小院’开展玉米大斑病绿色防控工作，巩固了课堂上所学的理论知识，加深了对农业绿色发展的了解。未来，我要深耕植物病害绿色防控领域，以实干回报家乡的黑土地。”

凡民俊秀皆入学，天下大利必归农。新农科建设启动以来，改革的东风温润了黑土地、黄土地、红土地，甚至是荒漠地，各地各高校积极探索建设路径，进一步深化对新时代农林教育规律的认识，以最大决心肩负重要使命。

在首都北京，中国农业大学率先打造全国首门《大国三农》在线开放课程，将耕读教育与劳动教育有机融合。

在三江平原，黑龙江出台《涉农本科高校学科专业优化调整的实施意见》，以涉农专业优化支撑区域农业发展。

在九曲通衢，华中农业大学开创智慧农业多样化人才培养新模式，推动农工、农理、农文交叉融合。

在西北大漠，兰州大学建立的合理利用与改良草地的技术体系，累计治理退化草地2722万公顷。

在南海之滨，华南农业大学与企业深化协同育人，“校内课程学习+企业课程学习+公司实习实训”的培养模式促成校企双赢。

兴农报国，时不我待。西北农林科技大学校长吴普特说：“在乡村振兴主战场上，我们定将牢记使命担当，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，努力打造高等农林教育综合改革新范式。”

心怀‘国之大者’，高质量推进新农科建设

近年来，新农科建设成效如何？未来，面向乡村全面振兴的新农科建设又有哪些重点需要突破？

与会专家纷纷表示，如今新型农林人才培养能力和科研创新水平都大幅提升，在强化涉农高校耕读教育、优化涉农学科专业布局和课程建设、创新涉农人才培养路径、推动信息技术与农林教育教学深度融合、服务脱贫攻坚主战场和农民第一线等方面取得了显著成效。

“要深刻领会面向乡村振兴加强农林人才培养的紧迫性重要性，始终心怀‘国之大者’，高质量推进新农科建设。”教育部党组成员、副部长钟登华强调，进入新发展阶段，新农科建设要从五方面发力，一是抓好涉农专业学生耕读教育，二是抓好农林紧缺专业人才培养，三是抓好学科交叉融合，四是抓好师资队伍建设，五是抓好农科教协同育人。

记者注意到，本次推进会的参会嘉宾除高等农林教育战线的干部师生外，还有农业农村部、国家林业和草原局、国家乡村振兴局等部门相关负责人，协同推进新农科建设的工作格局得到进一步完善。一位涉农高校负责人一针见血地指出：“新农科建设绝不是教育系统一家之事。比如要想提升农林专业生源质量，就应探索推进涉农专业订单定向人才培养计划，实施‘入学有编、毕业有岗、县管乡用、免收学费’改革，这需要整个社会的关注和支持。”

秋风徐来，参会嘉宾在吉林省新农科长白山创新学院现场考察，只见沉甸甸的稻穗风中荡漾，形成层层金色波浪。

扬帆起航，从松花江畔的这片黑土地出发，中国高等农林教育正以崭新的姿态，踏上推进乡村全面振兴的新征程。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)