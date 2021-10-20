原标题：互联网公司校招大幅增加入职名额

每年，互联网公司的“抢人大战”都比其他行业早一些，随着不少2022届应届毕业生在网上晒出自己收到的校招offer（录取书），让我们看看今年的“大厂”校招行情如何？

校招名额增幅加大

核心岗位首次开放

去年，因疫情等原因，各大互联网公司的校招规模有所收缩，招聘也基本转入云上进行。今年，随着疫情向好，各家公司纷纷恢复招聘。

阿里宣布的校招启事显示，今年是阿里史上最大规模校招，针对应届高校毕业生开放113种岗位，其中45种岗位首次招聘应届生。

此次校招的非技术类岗位占全部岗位半数以上，包括广告营销策划、空间设计师、内容策划、服务运营、跨境供应链运营、客服机器人训练师等。针对科技类专业毕业生，一批尖端技术类岗位也首次向应届生开放，包括技术标准化工程师、模拟设计工程师、视频编解码工程师、量子计算科学家等岗位。

腾讯今年预计将发放超7000份录取书，校招名额年增幅超过40%。

京东今年面向2022届高校毕业生开放的150种岗位，从业务范围上覆盖零售、科技、物流等领域。软件开发工程师、测试开发工程师、行业解决方案、架构工程师等技术类岗位占比超过半数，这其中，多模态识别、分布式计算、量子计算等尖端技术岗位首次向应届生开放。同时也在就业地域上覆盖一二线多个城市。

字节跳动也连续三年扩招，今年校园招聘开设八大类职位，分别是研发、产品、运营、销售、设计、市场、职能支持、游戏策划，岗位超过8000个，同比增长超30%：其中研发类职位是招聘的重点方向，超过4000个；非研发类岗位大量新增，比如产品类岗位需求就是去年的两倍左右。目前，字节跳动在全国20多个城市为同学们提供岗位选择，其中北京、上海、深圳三个城市的岗位最多，在三亚、重庆也新增了研发岗位。

美团今年的校招计划也比去年扩大了一倍还多。今年6月，美团宣布计划在2021年新招6万员工，除北上广深之外，岗位还分布于武汉、石家庄、葫芦岛等全国300多个城市，包含开发、客户经理、客服、物流等多工种。

其中计划通过校招引入约6000到1万名2022届毕业生，较向2021届毕业生提供超过3000个就业岗位，增幅达100%-200%。在职位类型上，美团校招增加了更多非技术类职位，共包含了64种职位类型，包括开发、算法、零售等。

福利升级花样多

租房购房有保障

根据一些应届生网友爆料，今年的校招薪资水平依然有整体上涨的趋势。

实际上，除了基础的薪资外，各家公司也用住房补贴、用餐补贴等福利来吸引人才。比如有应届生表示，今年深圳腾讯的应届生租房补贴从往年的每月2000元上涨至4000元，由此带动周边的房租行情上涨。

腾讯表示还采用弹性办公制，提供四通八达、多时段多班次班车，解决员工的通勤问题；提供免费早餐和宵夜，选择多样，满足不同口味的需求；提供三年租房补贴，无息购房借款，为校招生提供良好的住房保障；落实完善的保险与健康保障计划，一应俱全的健康设施，文化衫、节日礼品、水果券、内购平台优惠等，方方面面考虑毕业生的生活所需。

阿里也表示最新升级了福利政策，对员工及子女提供一项百万医疗保险，员工购房最高可申请80万无息借款支持，员工父母还可享受每年免费的“康乃馨”体检服务。

京东的福利也一直为业界所称道，比如最高百万安居计划资金支持、全国超过1万间免费员工宿舍、“我在京东过大年”暖心资金补助、五年以上老员工大病报销无上限等。

聚焦

2021届研究生专业就业竞争力前5强

1.人工智能与机器学习

2.智能科学与技术

3.电子与计算机工程

4.概率论与数理统计

5.工商管理等

工科专业就业竞争力前2强

1.人工智能

2.机器学习专业

理学专业就业竞争力前4强

1.数学

2.统计学

3.概率论

4.数理统计

理学专业热门就业方向

1.大数据

2.人工智能算法研发相关职位

以上数据来自《2021高校应届生专业就业竞争力报告》

支招

如何拿到录取书 听听HR们怎么说

字节跳动一位人力资源HR对北京青年报记者透露，一般来说，字节跳动的招聘流程分为四个阶段：网申/内推——笔试——面试——offer发放。其中，不同的职位对人才的需求会有所不同，有关学历和专业的要求都会在具体的职位描述中呈现，候选人可以根据自身经历、职业规划、兴趣特长及工作内容匹配度，确定投递的岗位。不同职位有不同的面试轮次和形式设置。通常来讲，每个职位要经历2-4轮面试，考察的知识体系与能力要求也不尽相同。不过，面试官在面试校招候选人时，有一些通用考察：工作理念、软素质（包括沟通能力、反思复盘、逻辑思维、学习能力）、好奇心、发展潜力等等。而技术研发类职位最为看重的是候选人的计算机基础知识和编码能力。招聘流程是先笔试后面试，笔试由基础卷+专业卷组成，形式是在线编程，同学需要在有限的时间内解出尽可能多的题目。

腾讯一位HR介绍说，在技术类招聘中，主要看重两方面：一是良好的基础素质，如准确的理解和表达能力，快速灵敏的反应能力；二是过硬的专业技能，扎实的编程语言能力、操作系统和网络知识、数据结构和算法能力等。“除此之外，我们也希望拥有技术激情、自我驱动力强、学习能力强的同学加入腾讯。”他表示。

在面试的时候，一般先是候选人自我介绍，然后是项目问答、技术考察，最后是候选人反问环节，大概时长是30-40分钟。

上述HR强调，简历中最重要的板块是项目经历，建议应聘者围绕几个核心：做了什么项目，为什么要做这个项目，项目中应用了什么，具体的技术方案或对于特定技术领域的实践是什么，项目的难点是什么，如何克服。如果在项目中主动发现功能外的问题，做了相应的技术建设，是可以加分的；而对相关领域有技术专研，能够横向比较整理出文章或者开源项目，则是超级加分项。（温婧）

(责编：温璐、薄晨棣)