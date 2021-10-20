原标题：职业教育如何让人才“适销对路”？

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，提出到2025年，现代职业教育体系基本建成。到2035年，职业教育整体水平进入世界前列。

随着我国经济社会高速发展，各行各业对人才的需求持续旺盛。但有一个问题长期困扰着我们：当前人才培养机制与现实存在较大差异，人才供需时常榫卯不接，各种职业技术人才的供需矛盾比较突出。

人才培养与现实需求长期“腔不对板”，毫无疑问会制约社会健康发展和科技转化，改革势在必行。两办《意见》的出台，无疑吹响了改革的号角。现实中的职业需求却千差万别，职业教育如何契合现实，人才产出如何更加“适销对路”，避免以往人才培养弊端，尚需在实践中认真探索。

目前看，校企合作是一条可行的路子。例如，中联重科与湖南工业职业技术学院等十几家职业院校签订了校企合作协议。太阳纸业和南山铝业也积极布局职业教育，围绕员工招聘、技能培训、产教融合等，与相关院校展开深度合作。三一集团更是专门创立了自己的职业技术学院，以市场为导向，根据产业转型升级对技术人才的需求，进行“人才定制”。而在新经济领域，美团推出了“骑手职业发展促进计划”，提供在岗培训、职业发展、学历升级等内容，帮助从业者提高职业技能，进而晋升或转岗。目前，首批由贫困地区骑手、党员先锋骑手和万公里骑行无事故骑手组成的101名骑手学员，已开始在国家开放大学物流管理专业的学习。

企业在职业教育不同路径的探索，体现出社会主义市场经济的活力与生机勃勃，应该予以充分肯定。两办在《意见》中明确提出“鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育”。而企业投身职教的布局，不少都已提前展开。这些尝试，一方面是对《意见》的积极响应，另一方面也是职教改革的同气相求、同频共振，有助于将更多社会资源、资本引入到职教领域，从而让职教改革迅速推开。

企业行业等社会力量举办职业教育，更为重要、更具现实意义之处在于，为最基层的劳动者提供更便捷的深造机会，让他们获得就业质量的提升、拥有职业发展的更多选择，同时也在潜移默化中助力弥合社会分歧，促进、提升社会公平与公正。

职业教育与现实紧密相关，其发展模式和人才培养机制也需要灵活多变、适时而动、与时俱进，这就给多元的社会力量提供了施展的巨大空间。两办《意见》提出“构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度参与的多元办学格局”，其深意正在于此。（杨方）

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