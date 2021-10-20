本报记者 闫伊乔 丁雅诵

日前，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛闭幕，南昌大学“中科光芯——硅基无荧光粉发光芯片产业化应用”团队获得冠军。

这是一场备受瞩目的国际赛事，共有来自121个国家和地区的4347所院校的228万个项目、956万人参赛，其中1085个项目入围总决赛。

除常规的高教赛道、职教赛道、国际赛道外，今年大赛新设“本科生创意组”，并设置单独的晋级通道。浙江大学“多功能智能打印机先行者”项目作为本科生组冠军直通总决赛。“我们能将打印机缩小至钱包大小，让更便捷地打印变为现实。”项目负责人陈天润说。

今年大赛还新增产业命题赛道，瞄准科技前沿和关键领域，目的在于推动高校的智力、技术和项目资源与经济社会发展需求紧密对接。华中科技大学云图团队将传统的图计算性能实现倍级提升，华南理工大学城联智图团队提出高性能图像风格迁移算法，获得产业命题赛道金奖。

扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，本届大赛的“青年红色筑梦之旅”活动成果丰富。共有2586所院校的40万个创新创业团队参与其中，对接农户105万户、企业2.1万多家，签订合作协议3万余项，产生了良好的经济效益和社会效益。

复旦大学博士生医疗服务团获得本次大赛“红旅”赛道金奖。这支行走在大山深处的白衣天使队伍，走进13个省份19个县的29所医院，送医下乡。“能发挥所长做些实事，我们感到光荣与自豪。”今年刚毕业的医学博士莫少波介绍，团队目前有博士生志愿者200余人。

把创新创业教育融入人才培养全过程，高校重任在肩。“学校通过设置创新创业学分、开展多学科交叉融合创新创业项目等方式，助力学生创新创业，努力培养更多拔尖创新人才和团队。”南昌大学创新创业学院院长徐健宁表示，前不久印发的《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》提出，要深化高校创新创业教育改革，加强大学生创新创业服务平台建设，加强对大学生创新创业的财税扶持和金融政策支持等，这些都为实现大学生更加充分更高质量就业提供了保障。

“以赛促学、以赛促教、以赛促创，大赛带动了高等教育人才培养范式变革。”教育部高等教育司司长吴岩表示，创新创业教育培养了大学生敢闯会创的可贵素质，为当代大学生绽放自我、展现风采、服务国家提供了新平台。

《 人民日报 》（ 2021年10月20日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)