人民网北京10月20日电 （记者孙竞、熊旭）19日，全国新农科建设工作推进会在吉林长春举行。教育部党组成员、副部长钟登华指出，要始终心怀“国之大者”，高质量推进新农科建设。

钟登华指出，农林教育战线协同推进新农科建设工作格局不断完善，新型农林人才培养能力显著提升，服务乡村振兴取得重要成果，新农科建设取得突出成效。

钟登华强调，要抓好耕读教育，把思政工作与耕读教育有机结合，补齐实践教学短板。抓好农林紧缺人才培养，增强专业设置前瞻性和适应性，培养多类型卓越农林人才。抓好学科交叉融合，探索建立交叉学科人才培养先行示范区，促进“卡脖子”关键技术取得新突破。抓好农科教协同育人，推广“一省一校一所”育人模式，深化产教融合。抓好师资队伍建设，强化培养知农爱农新型人才使命感，完善教师评价体系。

教育部高等教育司、农业农村部科技教育司、国家林业和草原局、国家乡村振兴局开发指导司负责同志，吉林省教育厅等相关厅局负责同志，各省教育厅高教处负责同志，教育部新农科建设工作组成员，涉农高校负责同志参加会议。

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